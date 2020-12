Veja separações e retornos de relacionamentos dos famosos que deram o que falar em 2020

Muitos relacionamentos amorosos não sobreviveram à pandemia do novo coronavírus, que colocou diversos casais para conviverem intensamente no cotidiano do isolamento social. No mundo das celebridades não foi diferente. Luan Santana e Jade Magalhães, Gusttavo Lima e Andressa Suita e Nego do Borel e Duda Reis são alguns dos nomes que recentemente anunciaram a separação.

Veja abaixo outros relacionamentos badalados nesse ano:

Chegou ao fim

Luan Santana e Jade Magalhães

Foto: Reprodução / Instagram

Luan Santana e Jade Magalhães terminaram o noivado, fruto de um relacionamento que já durava 12 anos. Segundo indicou uma fonte próxima, o período de confinamento compulsório teria dado uma "esfriada" na relação de muitas idas e vindas.

Giulia Be foi apontada como pivô da separação do casal, desde que lançou uma parceria musical com o sertanejo, a música romântica "Inesquecível". O relacionamento da cantora com o modelo Eduardo Chady também não sobreviveu aos rumores.

Camila Pitanga e Beatriz Coelho

Foto: Reprodução / Instagram

Após passarem a maior parte da quarentena juntas em São Paulo, a atriz e a artesã decidiram dar um fim ao relacionamento de quase dois anos. Com Beatriz Coelho, Camila Pitanga viveu seu primeiro relacionamento com uma mulher.

Nego do Borel e Duda Reis

Foto: Reprodução / Instagram

O casal revelou o fim do relacionamento por meio de um post nas redes sociais, no qual afirmavam que o amor dos dois "se transformou em uma grande amizade" e que pretendiam continuar a amizade. Os dois haviam ficado noivos em junho deste ano, em meio a problemas familiares.

Gusttavo Lima e Andressa Suita

Foto: Reprodução / Instagram

Casados desde 2015, eles anunciaram a separação no início de outubro. Na época, a assessoria do cantor afirmou que o término "ocorreu após um desgaste normal da relação". Já segundo a modelo, o sertanejo comunicou o fim do relacionamento "sm qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura para eu salvar nosso casamento", como afirmou nas redes sociais.

Após grande repercussão na mídia e algumas discussões na Justiça, o divórcio foi oficializado no início do mês de dezembro, após dois meses do anúncio de separação. Foi determinado que o cantor deve pagar 54 salários mínimos de pensão, valor direcionado para custos básicos da família.

Gessica Kayane e Rezende

Foto: Reprodução / Instagram

O breve romance da humorista e do youtuber durou pouco. Após ser flagrado em uma festa sem a companhia da amada, Rezende foi "exposto" pela influenciadora de moda Alice Pradda, que compartilhou imagens em seu Instagram e as encaminhou para GKay.

Já em seu perfil na rede social, Gessica se pronunciou: "Nada de novo em macho. Só mais um macho fazendo 'machice' e sendo um merda como todos". No Twitter, ela afirmou que Rezende "quer ficar de casal na internet e de putaria na vida real". "Desculpa amor minha vida não é uma novela", completou. O casal assumiu o relacionamento em novembro deste ano.

Anitta e Gui

Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Anitta terminou o seu relacionamento com Gui Araújo no mês de julho. O casal curtia momentos românticos desde maio, mas, após o rapaz voltar para a terra natal, o término aconteceu.

Arthur Aguiar e Mayra Cardi

Foto: Reprodução/Instagram

Casados desde 2017, em maio de 2020, Mayra Cardi e Arthur Aguiar anunciaram o fim do romance. A coach surpreendeu os seguidores com vídeo de 15 minutos nas redes sociais. Ela expôs a situação. Disse que o amor por ele mudou, e que a decisão foi mais difícil por terem uma filha, Sophia, de um ano e meio. Mayra disse ter descoberto 16 traições por parte do ex-marido.

Engataram

Boca Rosa e Fred

Legenda: A influenciadora disse que os dois se relacionam de forma livre e se conhecem há pelo menos cinco anos Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Bianca Andrade (Boca Rosa), revelou em novembro que tem um relacionamento com o YouTuber Fred do canal Desimpedidos. Através das redes sociais, antes da estreia do seu programa Boca a Boca 2 no YouTube, a ex-BBB comentou sobre o envolvimento dos dois. Boca Rosa, inclusive, está grávida do seu primeiro filho junto com o youtuber.

Marília Mendonça e Murilo Huff

Legenda: O relacionamento, tornado público quase junto com a gravidez de Marília, sempre foi discreto Foto: Reprodução/Instagram

A rainha da sofrência Marília Mendonça terminou o relacionamento com Murilo Huff neste ano. No entanto, o casal reatou o romance logo depois. Os cantores, que são pais do menino Léo, haviam confirmado a separação em julho, após cerca de dois anos de relacionamento. O casal voltou em novembro.

Yasmin Brunet e Gabriel Medina

Foto: Reprodução/TV Globo

Yasmin Brunet o surfista Gabriel Medina iniciaram um relacionamento no começo da pandemia. "A gente não decidiu que a gente ia passar a quarentena juntos. Na verdade, a gente estava se conhecendo e ele me chamou para conhecer Maresias. Eu fui para ficar 3 dias e estou há 3 meses", lembrou a modelo no programa "É de Casa" na TV Globo.

Sasha e João Figueiredo

Foto: Reprodução/Instagram

Sasha Meneghel, filha de Xuxa, está de namorado novo. A jovem se declarou ao cantor gospel João Figueiredo em post nas redes sociais. "Me apaixonei pelo meu melhor amigo", celebrou ela em abril. Sasha e Figueiredo já haviam viajado juntos para Luanda, em Angola, em agosto do ano passado. Os dois aparecem juntos em uma foto publicada no perfil dele, sentados no chão do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, com um grupo de missionários à espera do voo. Sempre discreta, Sasha está solteira desde meados de 2019, quando anunciou o fim do seu relacionamento de cerca de um ano com o ator Bruno Montaleone.

Léo Santana e Lore Improta

Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Léo Santana disse que ele e Lore Improta, de 26 anos, devem se casar no próximo ano. O casal reatou o relacionamento em junho, durante o período de quarentena da pandemia do novo coronavírus, surpreendendo os fãs."Estamos nos programando para casar no próximo ano, mas temos dado um passo de cada vez", disse Léo em entrevista à Luciana Gimenez.

Mileide Mihaile e Neto Santos

Foto: Reprodução/Instagram

Mileide Mihaile, de 31 anos, está namorando o empresário Neto Santos, de 23 anos. O rapaz mora em Aracaju, Sergipe. O namoro de Mileide Mihaile e Neto Santos começou no início de 2020. O casal, inclusive, curtiu o carnaval juntos no Rio de Janeiro, quando a musa desfilou pela Grande Rio.

