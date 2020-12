Camila Pitanga e Beatriz Coelho terminam namoro após quase dois anos juntas

Após quase dois anos juntas, Camila Pitanga e Beatriz Coelho não formam mais um casal. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz, que voltou a morar no Rio de Janeiro após passar a maior parte da quarentena em São Paulo com a artesã.

"Confirmamos que a atriz Camila Pitanga e a artesã Bia Coelho não estão mais juntas há duas semanas. Após 1 ano e 11 meses de namoro, as duas ressaltam que seguem, agora, amigas e se admirando mutuamente", informou a equipe ao portal Extra.

Com Beatriz Coelho, Camila Pitanga viveu seu primeiro relacionamento com uma mulher. Elas só vieram a público em novembro de 2019, quando já estavam juntas há alguns meses.

Em dezembro do mesmo ano, o casal apareceu junto pela primeira vez, durante a pré-estreia do documentário "Uma garota chamada Marina", no Rio de Janeiro.

