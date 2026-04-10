CAPTEI: Sculpt Galeria traz experiência imersiva e marca retorno de artista após 19 anos

A noite de quinta-feira (9) entregou um daqueles happenings que orbitam o radar da alta — nova exposição na Sculpt Galeria, no terceiro piso da Teçá, em clima de experiência imersiva e curadoria sensorial.

No centro da cena, o artista Sigbert Francklin retorna à galeria quase duas décadas após sua estreia, costurando passado e presente com estética de memória viva e evolução contínua.

Legenda: Exposição de Sigbert Francklin Foto: LC Moreira

Legenda: Exposição Sigbert Francklin Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

O circuito ocupou todos os pisos com fluidez: mesas de sushis em mood cosmopolita, trilha afinada por Mona Gadelha — parceria afetiva e artística — e ikebanas criadas ao vivo pelas convidadas, num gesto de arte compartilhada.

Legenda: Rhaina Huland e Gisela Franck Foto: LC Moreira

Legenda: Miguel Cavalcante, Claudine Albuquerque, Mona Gadelha, Maira Sales e Karla Tavares Foto: LC Moreira

No warm up, a DJ Isa Capelo imprimiu bossa contemporânea à recepção.

À frente, Luciana Cidrão e Rodrigo Parente pilotaram o receive com elegância effortless.

Legenda: Eugênio e Regina Vieira, Rodrigo Parente e Luciana Cidrão Foto: LC Moreira

No menu, assinatura da Confité; na engenharia do evento, a Celebre!.

Legenda: Adriana Ximenes e Carine Moreira Foto: LC Moreira

Vem ver fotos da prestigiada noite captadas por LC Moreira:

Legenda: Luciana Cidrão e Rodrigo Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana e Marília Cidrão e Rodrigo Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Isaura Parente, Letícia e Lívia Cidrão, Rodrigo Parente, Luciana e Marília Cidrão Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo Foto: LC Moreira

Legenda: Wilson Neto, Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo Foto: LC Moreira

Legenda: Homero e Mayara Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Vitória Garcia, Naiana Lima e Priscila Becco Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano e Rhaina Hulland Foto: LC Moreira

Legenda: Théo, Tatiane e Randal Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: Aline e Érico Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Parente, Luciana Cidrão e Rodolfo Licurgo Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina e Airton Façanha Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Parente, Letícia Cidrão e Fernando Targino Foto: LC Moreira

Legenda: Anastácio e Adriel Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Parente, Homero Silva e Érico Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Conceição Garcez e Rodrigo Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Penha e Junior Studart e Luciana Cidrão Foto: LC Moreira

Legenda: Anastácio Marinho e Rodrigo Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Marília, Lívia e Letícia Cidrão Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Filgueiras e Arthur Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise Franco, Pedro Porcelini e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Delano Belchior e Gladson Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Augusto, Amazônia e Pedro Augusto Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Novaes e Ana Virginia Furlani Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Brasil, Augusto Rosado e Dino Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Cidrão e Adriana Helena Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Lília Quinderé e Renata Dias de Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino e Renata Dias de Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Júlio Mesquita, Rodrigo Parente e Júlio Braga Foto: LC Moreira

Legenda: Jean e Raquel Fechine Foto: LC Moreira

Legenda: Marco Ribeiro, Sara Fiúza e Patrícia Bathori Foto: LC Moreira

Legenda: Suelen Campos e Sarah Rios Foto: LC Moreira

Legenda: Miguel Filho, Luciana Cidrão, Philip Banad e Rodrigo Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra e Cláudio Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Érico e Aline Campos, Iara e João Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Gisele Studart e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Targino, Jeritza Gurgel, Marcos Monteiro e Hermínia Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Isabelly e Daniel Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo André Salles, Mirella Nóbrega, Luciana Cidrão e Rodrigo Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Marinho e Letícia Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Carolina Vieira, Tania Vasconcelos, Luciana e Luiza Eloy Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Cidrão e Gisela Franck Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Cidrão e Luciana Brasileiro Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Cidrão e Lília Quinderé Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcio e Cristiana Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Targino, Marcos Monteiro, Carlos Otávio e Marco Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Correa e Luciana Cidrão Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Carolina Miranda e Marília Cidrão Foto: LC Moreira

Legenda: Silvio, Carol e Ana Teixeira, Aline e Érico Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Mirelle e Felipe Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Ramiro Mendes e Luciana Cidrão Foto: LC Moreira

Legenda: Pompeu Vasconcelos e Rodrigo Parente Foto: LC Moreira