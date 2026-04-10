CAPTEI: Sculpt Galeria traz experiência imersiva e marca retorno de artista após 19 anos

A noite de quinta-feira (9) entregou um daqueles
happenings que orbitam o radar da alta — nova exposição na Sculpt Galeria, no terceiro piso da Teçá, em clima de experiência imersiva e curadoria sensorial.
No centro da cena, o artista Sigbert Francklin retorna à galeria quase duas décadas após sua estreia, costurando passado e presente com estética de memória viva e evolução contínua.
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Exposição de Sigbert Francklin
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LC Moreira
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Exposição Sigbert Francklin
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LC Moreira
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Jeritza Gurgel
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O circuito ocupou todos os pisos com fluidez: mesas de sushis em
mood cosmopolita, trilha afinada por Mona Gadelha — parceria afetiva e artística — e ikebanas criadas ao vivo pelas convidadas, num gesto de arte compartilhada.
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Rhaina Huland e Gisela Franck
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Miguel Cavalcante, Claudine Albuquerque, Mona Gadelha, Maira Sales e Karla Tavares
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No
warm up, a DJ Isa Capelo imprimiu bossa contemporânea à recepção.
À frente, Luciana Cidrão e Rodrigo Parente pilotaram o
receive com elegância effortless.
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Eugênio e Regina Vieira, Rodrigo Parente e Luciana Cidrão
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No menu, assinatura da Confité; na engenharia do evento, a Celebre!.
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Adriana Ximenes e Carine Moreira
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Vem ver fotos da prestigiada noite captadas por LC Moreira:
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Luciana Cidrão e Rodrigo Parente
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Luciana e Marília Cidrão e Rodrigo Parente
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Isaura Parente, Letícia e Lívia Cidrão, Rodrigo Parente, Luciana e Marília Cidrão
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Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo
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Wilson Neto, Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo
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Homero e Mayara Silva
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Vitória Garcia, Naiana Lima e Priscila Becco
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Adriano e Rhaina Hulland
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Théo, Tatiane e Randal Pompeu
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Aline e Érico Campos
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Rodrigo Parente, Luciana Cidrão e Rodolfo Licurgo
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Ana Cristina e Airton Façanha
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Rodrigo Parente, Letícia Cidrão e Fernando Targino
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Anastácio e Adriel Marinho
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Rodrigo Parente, Homero Silva e Érico Campos
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Conceição Garcez e Rodrigo Parente
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Penha e Junior Studart e Luciana Cidrão
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Anastácio Marinho e Rodrigo Parente
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Marília, Lívia e Letícia Cidrão
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Danielle Filgueiras e Arthur Albuquerque
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Annelise Franco, Pedro Porcelini e Jeritza Gurgel
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Delano Belchior e Gladson Mota
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Augusto, Amazônia e Pedro Augusto Vasconcelos
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Fernando Novaes e Ana Virginia Furlani
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Fábio Brasil, Augusto Rosado e Dino Santos
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Luciana Cidrão e Adriana Helena
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Jeritza Gurgel, Lília Quinderé e Renata Dias de Sousa
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Patriolino e Renata Dias de Sousa
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Júlio Mesquita, Rodrigo Parente e Júlio Braga
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Jean e Raquel Fechine
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Marco Ribeiro, Sara Fiúza e Patrícia Bathori
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Suelen Campos e Sarah Rios
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Miguel Filho, Luciana Cidrão, Philip Banad e Rodrigo Parente
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Sandra e Cláudio Brasil
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Érico e Aline Campos, Iara e João Almeida
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Gisele Studart e Jeritza Gurgel
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Fernando Targino, Jeritza Gurgel, Marcos Monteiro e Hermínia Lopes
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Isabelly e Daniel Queiroz
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Paulo André Salles, Mirella Nóbrega, Luciana Cidrão e Rodrigo Parente
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Leonardo Marinho e Letícia Pontes
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Carolina Vieira, Tania Vasconcelos, Luciana e Luiza Eloy
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Luciana Cidrão e Gisela Franck
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Luciana Cidrão e Luciana Brasileiro
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Luciana Cidrão e Lília Quinderé
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Lúcio e Cristiana Carneiro
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Fernando Targino, Marcos Monteiro, Carlos Otávio e Marco Ribeiro
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Manoela Correa e Luciana Cidrão
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Maria Carolina Miranda e Marília Cidrão
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Silvio, Carol e Ana Teixeira, Aline e Érico Campos
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Mirelle e Felipe Menezes
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Ramiro Mendes e Luciana Cidrão
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Pompeu Vasconcelos e Rodrigo Parente
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Luciana Cidrão e Amigas
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