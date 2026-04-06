Morre Alvin L, compositor de sucessos de Marina Lima e Capital Inicial, aos 67 anos
Artista faleceu no domingo (5) vítima de um ataque cardíaco enquanto dormia.
O músico e compositor Alvin L, compositor de sucessos da banda Capital Inicial e da cantora Marina Lima, morreu neste domingo (5) aos 67 anos.
O artista teve um ataque cardíaco enquanto dormia. O velório e a cremação estão marcados para esta segunda-feira (6), no Rio de Janeiro, onde ele foi registrado.
Nascido em 1º de abril de 1959 como Arnaldo Jose Lima Santos, Alvin L era natural de Salvador.
Trajetória artística como músico e compositor
A carreira musical do artista começou nos anos 1970 no grupo punk Vândalos.
Já nos anos 1980, ele fez parte da banda de new wave Rapazes de Vida Fácil. Na década de 1990, ele compôs o conjunto Sex Beatles.
Foi como compositor, no entanto, que Alvin L se destacou artisticamente. Ele escreveu músicas para a cantora Marina Lima, como o sucesso “Eu Não Sei Dançar”.
Para a banda Capital Inicial, foi autor de hits ao lado de Dinho Ouro Preto e Dado Villa-Lobos. Entre as músicas, estão “Natasha” e “Tudo Que Vai”, por exemplo.
A lista de outros artistas com quem travou parceria inclui a dupla Sandy e Júnior, Ana Carolina e Leila Pinheiro.
Parceiros musicais lamentam morte de Alvin L
A morte de Alvin L foi lamentada por esses parceiros. “Que pessoa incrível. Único. Era um dos nossos. Daqueles que não existem mais”, escreveu Marina Lima no X.
Já no Instagram, Dinho Ouro Preto, vocalista da Capital Inicial e parceiro de Alvin, fez uma homenagem ao amigo. “Tenho dificuldade em encontrar as palavras certas para um momento como esse. Poucas vezes na minha vida senti tamanha melancolia”, escreveu.
Nos stories, Leila Pinheiro afirmou: "Alvin amado, você é pra sempre. Ainda não acredito na sua partida. Descansa em paz!".
O músico e Leoni também compartilhou pesar pela morte do artista. "Alvin, amigo querido, parceiro genial, ser humano inesquecível, como é estranho saber que o mundo vai continuar em sua loucura e estupidez sem o contraponto das suas frases brilhantes, seu afeto inesgotável, sua paixão pela música", afirmou.