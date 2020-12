Nego do Borel e Duda Reis anunciam fim do noivado no Instagram

Nego do Borel e Duda Reis revelaram no Instagram, na manhã desta quarta-feira (23), o fim do relacionamento. Os dois haviam ficado noivos em junho deste ano, em meio aos problemas familiares sofridos pelo casal. No início de dezembro, eles fizeram uma viagem em clima romântico para Dubai e Ilhas Maldivas.

Ao informar o término do relacionamento no Instagram, o cantor, de 28 anos, declarou que o amor dos dois "se transformou em uma grande amizade", afirmando que pretende continuar próximo da atriz

"A menina do sorriso largo, abraço apertado, olhos azuis encantadores, guerreira, decidida e cheia de sonhos, será sempre lembrada com muito carinho. Ela faz parte de um amor que foi eterno enquanto durou, e hoje se transformou numa grande amizade, que quero que dure para sempre!", continuou.

Veja declaração de Nego do Borel:



Pedido de respeito

Em pronunciamento no Instagram, a influenciadora repetiu o tom de paz com o ex-noivo e pediu respeito ao momento delicado dos dois. "Há uma semana, eu e Maycon decidimos, juntos, seguir caminhos diferentes. Foi quase 3 anos de relacionamento, aonde existiram erros e muitos acertos também, afinal, nada é perfeito", declarou Duda.

Veja declaração de Duda:



Ouça o podcast 'É Hit', com João Lima Neto:



Powered by RedCircle

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit