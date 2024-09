'The Room Next Door' ganha prêmio principal do Festival de Veneza; veja vencedores

Chegou ao fim neste sábado (7) a 81ª edição do Festival de Veneza. O vencedor da principal categoria foi o filme 'The Room Next Door', do espanhol Pedro Almodóvar.

O filme brasileiro 'Ainda Estou Aqui' foi premiado na categoria Melhor Roteiro. O longa do Globoplay tem direção de Walter Salles e elenco renomado.

Legenda: Filme brasileiro 'Ainda Estou Aqui' foi premiado no Festival de Veneza Foto: Marco BERTORELLO / AFP

Selton Mello, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro integram o longa. O filme é inspirado na vida da brasileira Eunice Paiva, mãe de Marcelo Rubens Paiva. Ela passou 40 anos buscando a verdade sobre desaparecimento do próprio marido.

'Ainda Estou Aqui' foi ovacionado pelo público do festival italiano no último domingo (1º), com chuva de aplausos por dez minutos.

VEJA OS VENCEDORES DO FESTIVAL DE VENEZA 2024: