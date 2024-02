Terça de Carnaval tem fantasia de mosquito da dengue, diversão em família e emoção com Maria Rita

Em Fortaleza, a terça-feira (13) de Carnaval foi marcada pela tranquilidade em família para a criançada aproveitar a folia do último dia do feriado, fantasias de foliões para conscientizar sobre a dengue e muita emoção no show da cantora Maria Rita.

Folião “desde criança”, Carlos, de 68 anos, resolveu tirar do armário a fantasia de Aedes aegypti — o transmissor da dengue, chikungunya e do zika vírus — para conscientizar sobre a prevenção contra o mosquito, durante curtição no polo da Mocinha, nesta terça.

Legenda: Teve fantasia de Aedes aegypti no último dia do Carnaval em Fortaleza Foto: Thiago Gadelha SVM

Carlos conta ter usado a roupa em 2018, mas achou pertinente repeti-la, neste Carnaval, em razão “da repercussão” do aumento de casos de arboviroses. “A dengue está atacando, todo mundo tem que ter cuidado”, enfatizou.

E ele não estava sozinho nessa brincadeira de abordar um assunto sério de maneira criativa e divertida. A companheira de Carlos, Adenair Menezes, de 60 anos, encarou a missão e também usou a fantasia de mosquito. O casal está junto há 32 anos e sempre usa roupa combinada no período momino.

Legenda: Casal se fantasiou de mosquito para conscientizar sobre a prevenção contra o transmissor de arboviroses Foto: Thiago Gadelha / SVM

No polo do Mercado dos Pinhões, a Maria Eduarda Saboia, de 3 anos, curtiu o último dia do Carnaval sorridente, com a roupa da Barbie e um laço rosa na cabeça.

A pequena levou toda a família: os pais Eduardo Saboia e Paula Soares e o irmão (ainda na barriga da mãe). Segundo os pais, a menina é “fã de Alceu Valença e adora música”. “Incentivamos, e ela gosta”, disse a mãe.

Legenda: Carnaval em família Foto: Thiago Gadelha / SVM