De Planeta de Cores a Cheia de Manias: foliões se inspiram em músicas para fantasias de Carnaval

Sucessos musicais arraigados na memória dos cearenses ganham as ruas de Fortaleza com fantasias inspiradas nas canções “Planeta de Cores”, da banda Forrozão Tropykália, e “Cheia de Manias", do grupo Raça Negra, durante o Carnaval 2024. As referências causam identificação e atraem olhares pela criatividade.

O Diário do Nordeste conversou com foliões inspirados por músicas em polos carnavalescos como Largo da Mocinha, no Meireles, e a Praça da Gentilândia, no Benfica, onde também havia fantasias da música do Carnaval deste ano: “Macetando”, de Ivete Sangalo e Ludmilla.

Mesmo o Carnaval tendo uma relação direta com o samba, sempre há espaço garantido para o forró no repertório dos artistas que se apresentam no Carnaval de Fortaleza. Nesses momentos, é comum se formar um coro.

“Não se foge, não se pode negar o amor. Só entregar-se a esse planeta de cores”. Quem não conhece esse trecho de cor? Pois a Monalisa Tavares usou adereços em amarelo, azul, roxo e verde, além das figuras de corpos celestes. Há 10 anos curte o Carnaval em Fortaleza e avalia muito bem os festejos.

Legenda: Letra de forró é conhecida pela maioria dos cearenses Foto: Fabiane de Paula

Entre o samba e o pagode, com letras sobre as dores do amor, o cearense também se reconhece. O advogado João Marcelo Neri, de 34 anos, se inspirou no trecho de uma das bandas favoritas: “Então me ajude a segurar, essa barra que é gostar de você, iê… Didididiê”, como canta o Raça Negra.

A barra pesada fica apoiada no ombro, não tem jeito. Além disso, uma placa pendurada no pescoço indica: "abaixo dos padrões de beleza atuais, mas pensa num cara gente boa". A fantasia foi feita em 2018 e é desengavetada em todo Carnaval.

Legenda: João criou a fantasia há 6 anos e segue divertindo o Carnaval Foto: Kid Júnior

“Eu sou muito fã do Raça Negra, vim para a Mocinha porque estava buscando alguma coisa com cara de Carnaval e aqui está massa", contextualiza sobre a escolha para a diversão.

Fantasias de carnaval

A criatividade está em alta em relação às fantasias carnavalescas na capital cearense, com muito uso de brilho, adereços coloridos, plaquinhas, tiaras e referências a personagens culturais. Há quem invista em uma fantasia por dia de Carnaval.

Além das peças usadas por adultos, as fantasias também fazem parte da diversão infantil e até do mundo dos animais domésticos, como foi registrado no Passeio Público, no Centro, por exemplo.