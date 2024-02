‘Macetando o Apocalipse’: polêmica entre Ivete e Baby do Brasil inspira fantasias em Fortaleza

O diálogo inusitado entre as cantoras Ivete Sangalo e Baby do Brasil, no sábado de Carnaval, em Salvador, que repercutiu nas redes sociais e viralizou a expressão "macetando o apocalipse” inspirou a produção de fantasias nas festas carnavalescas em Fortaleza. Ligados na “polêmica” do momento, foliões apareceram com fantasias alusivas ao tema e fizeram reverberar nas ruas o bom humor com a situação um tanto quanto embaraçosa.

Uma delas foi a estudante de mestrado e artesã, Silvana Holanda, que esteve no polo da Praça João Gentil, no Benfica. Produzida com ombreiras coloridas e meia calça arrastão e flores vermelhas no cabelo, ela carregava uma placa que nomeava o look do dia “macetando o apocalipse”.

De acordo com a foliã, a escolha pela referência é por avaliar que a Baby do Brasil teve uma abordagem equivocada com Ivete, já que a cantora que em meio às apresentações de Carnaval, em um encontro com o trio de Ivete disse para a cantora baiana que o apocalipse estava se aproximando.

“Estamos no Carnaval. Momento de alegria, de festa. Assim como tem outros momentos que são de oração. Macetando o apocalipse é uma resposta a essa abordagem. Porque é um momento de alegria”, declarou Silvana. Ela também argumentou que, muitas vezes, as fantasias carnavalescas expressam opiniões políticas e não vê problemas nisso, ao contrário: “Não existe não ter posição. Não ter posição já é um posicionamento político”, completou.

No mesmo polo, a fotógrafa Jaqueline Pérez, acompanhada da analista financeira Angelina Carvalho, também usou o bom humor para tratar o tema. Vestindo placas que diziam “macetando o apocalipse” e “apocalipse”, ilustravam a irreverência do Carnaval nas ruas.

Qual foi a polêmica entre Baby e Ivete?

A referência utilizada pelos foliões é o diálogo entre Baby do Brasil e Ivete no Carnaval de Salvador. Na ocasião, Baby, que fazia uma participação especial na festa teve um encontro com o trio de Ivete e disse para a cantora que o apocalipse estava se aproximando: “Todos atentos porque nós entramos em apocalipse, o arrebatamento tem tudo para acontecer entre cinco e 10 anos. Procure o Senhor, enquanto é possível achar", afirmou.

Ivete respondeu: "Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta o apocalipse", e Baby emendou: "Canta uma pequena Eva pra mim agora"

E Ivete respondeu: "Eu vou cantar um macetando, porque Deus está mandando o macetando agora. É o macetando de Jesus. A força de Deus é maior que qualquer mandamento, do que qualquer energia. Porque ele [Deus] é a maior energia de todas". O que fez a expressão viralizar.

Baby do Brasil no Carnaval de Fortaleza

A cantora Baby do Brasil inclusive estará no Carnaval de Fortaleza. Ela deve se apresentar na terça-feira (13) encerrando a programação da Prefeitura no Aterro da Praia de Iracema. O polo terá ainda show do DJ Kinas, Bloco Mambembe e Maria Rita, antes da cantora Baby.