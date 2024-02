Com bom humor, folião usa fantasia para divulgar o trabalho: 'Sou o arquiteto dos cornos'

Uma porção caprichada de sarcasmo, outra de criatividade, dois pedaços de papelão, um anúncio sucinto e pronto: finalizada a fantasia do folião Rahman Chaves, de 39 anos, o “arquiteto dos cornos”, conforme autodenominação escolhida para esta segunda-feira (12) de Carnaval, na Praça da Gentilândia, em Fortaleza.

A escolha curiosa dos adereços, conta, veio das experiências profissionais. “Eu já tive tanto cliente e chefe malas, que agora é tudo corno, então, eu sou o arquiteto dos cornos”, brincou.

Legenda: O folião carregava a placa enquanto curtia o Carnaval Foto: Ismael Soares / SVM

Com esse bom humor, ele também aproveitou para entregar os cartões com o endereço do Instagram profissional para divulgar o trabalho. Além da plaquinha com a frase “Arquiteto dos cornos”, ele carregava outra dizendo: “contrate-me”.

Legenda: Rahman não perdeu a oportunidade de divulgar o trabalho com bom humor Foto: Ismael Soares / SVM