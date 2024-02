De Marsha a dinossauro: foliões capricham nas fantasias para curtir carnaval no Benfica

Assim como no primeiro dia de Carnaval em Fortaleza, os foliões se esforçaram para deixar a festa ainda mais bonita neste domingo (11). Desde o início da manhã, o pólo da Praça João Gentil, no bairro Benfica, tem recebido centenas de personagens da folia, que vão desde a 'Marsha e o Urso' até dinossauros.

Iza Brisa Machado, por exemplo, usou a criatividade para comparecer à festa. Designer e moradora do Monte Castelo, ela seguiu para o carnaval com um grupo de amigos, indo para o Benfica de início e com intenção de seguir para a Praia de Iracema no fim da noite

Legenda: Isa Brisa deixou a vergonha de lado e resolveu ir vestida de dinossauro para entrar no clima da folia Foto: Thatiany Nascimento

O motivo da fantasia, ela conta, é o fato de sempre ter gostado de dinossauro e esse ano decidiu comprar para usar. Questionada se havia algum incômodo por ser chamativa ela riu: "comprei, agora tenho que usar".

'Conan, o Bárbaro', 'Pedrita' e 'Bambam' parecem ter saído dos desenhos para também curtir um dia de Carnaval em terras alencarinas. George Plutarco, Allana Peitoxo e Francisco Herculano são amigos e pensaram juntos nas fantasias deste ano.

Legenda: George, Allana e Francisco estiveram entre os foliões que pensaram em fantasias coletivas para a festa Foto: Thatiany Nascimento

Amanhã, vamos de orientais. Mas ainda temos que pensar como vai ser a George. Porque estamos tentando a Vandinha. Do Benfica sempre vamos para o Aterro", disse Allana.

Já Rodrigo Machado, que trabalha com TI, é um dos que sempre comparecem ao Benfica e já adotou o pólo como um dos mais tradicionais de Fortaleza. "Todo mundo prepara fantasia, mas geralmente eu penso na mais elaborada", disse, aos risos, acompanhado do restante dos amigos na tarde desse domingo (11).

Legenda: Foliões compareceram em grande número ao pólo do Benfica neste domingo (11) Foto: Thatiany Nascimento

Programação da festa

Ainda que a festa tenha começado cedo pelo Benfica, com o bloco 'Solto na buraqueira', a animação dos foliões deve perdurar ao longo do domingo. Isso porque o Aterrinho da Praia de Iracema recebe nomes como Alanzim Coreano e Diogo Nogueira.

Ao todo, oito pólos espalhados por toda a cidade recebem programação até a terça-feira (13), com atrações que vão do samba ao Maracatu.

Confira a programação completa: