Carnaval no Passeio Público é cancelado pelo 2º dia consecutivo neste domingo (11) após chuvas

A programação de Carnaval no Passeio Público, no Centro, foi cancelada pelo segundo dia consecutivo, neste domingo (11), após as chuvas registradas em Fortaleza. O local, um entre os oito polos de festa previstos pela Prefeitura de Fortaleza, é um dos conhecidos pela tradicional folia infantil. A manutenção das demais apresentações em outros polos à tarde ainda é avaliada.

Assim como no sábado, a programação na Praça estava prevista para iniciar às 9h, com Tia Samila e sua Turma, e às 10h40 com o Bloquinho da Aquarela. A decisão do cancelamento ocorreu por conta o polo ser a céu aberto.

Ainda no sábado, a programação no Parque Rachel de Queiroz também foi cancelada por conta dos alagamentos causados pela chuva. Até então, não há atualização sobre como deve ser realizada a programação neste domingo (11).

Programação nos polos

Enquanto isso, a festa não deve parar em Fortaleza. Nos mercados da Aerolândia e dos Pinhões, seis bandas e um DJ comandam a festa, com repertório animado e para todos os públicos.

O bloco Num Ispaia Senão Ienche leva muita animação à Mocinha, um dos mais tradicionais polos do Carnaval de Fortaleza. Samba, maracatu e música brasileira carnavalesca marcam a festa na Praça João Gentil, no Benfica, e desfile de maracatus na Avenida Domingos Olímpio.

Para encerrar a noite, o Aterrinho da Praia de Iracema recebe Alanzim Coreano e Diogo Nogueira.

Chuvas em Fortaleza

Conforme balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), pelo menos 215,1 milímetros (mm) de água banharam Fortaleza entre 7h de sábado e as 7h deste domingo (11).

As precipitações, inclusive, devem continuar ao longo do dia. Segundo a Funceme, a previsão é de céu variando de nublado a parcialmente nublado, com chuva em todas as macrorregiões do Estado.