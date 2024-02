Muitos carnavais depois: dona Valneir curte a folia de Fortaleza há 64 anos

As antigas marchinhas embalam o Carnaval de uma foliã que desfruta a festa há 64 anos, em um misto de muitas alegrias e memórias. Trata-se da dona Valneir Ximenes Cavalcante, de 79 anos. Moradora de Fortaleza, ela escolheu o polo do Largo da Mocinha, no Meireles, para curtir o primeiro dia do ciclo carnavalesco oficial da cidade, neste sábado (10).

A funcionária pública federal aposentada não precisou de adereços coloridos para entrar no clima. Ela aproveitou a festa entre foliões de todas as idades esbanjando toda a sua experiência de celebrar a vida.

“Comecei a brincar com 15 anos e não parei mais. Aonde tem carnaval estou brincando”, exclamou a idosa, que fala com orgulho da família de três filhos e quatro netos.

Entre os passos que acompanham o “Bloco Num Ispaia Sinão Ienche”, a senhora também relatou as memórias com o esposo Fernando, que faleceu há 25 anos. Ela lembra com carinho das festas que vivenciou ao lado do companheiro, principalmente no Ideal Clube e no Clube Náutico Atlético Cearense.

Dona Valneir revelou ainda que espera aproveitar os demais dias da folia na capital cearense, mesmo sem ter a programação fechada. O que é certo mesmo é que o espírito carnavalesco dela vai além da quarta-feira de cinzas.