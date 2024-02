Fadas e 'apocalípticas': foliões se dedicam em fantasias no primeiro dia de Carnaval em Fortaleza

O primeiro dia do ciclo carnavalesco oficial de Fortaleza começou com um pouco de tudo: teve quem tirou tempo para elaborar a própria fantasia e até quem usou um simples adereço para se jogar na folia. Para muitos, esse foi o momento perfeito para se reunir com amigos e pensar em algo especial para desfilar pelos pólos, que se encheram de foliões mesmo neste sábado (10) chuvoso.

Ianna Machado, de 31 anos, esteve inclusa na parcela de foliões que decidiu reunir os amigos para mobilizar a fantasia do primeiro dia de festa. A analista de negócios apostou no meme 'apocalíptica', usado para definir pessoas intensas quando o assunto é diversão, e saiu de casa pronta mesmo após as fortes chuvas vistas ao longo do dia na Capital.

"A gente criou um grupo com esse nome e viemos a caráter. É a primeira vez que viemos fantasiadas, pensamos nisso esse ano e foi de última hora, inclusive", explicou ela aos risos enquanto curtia a folia no Mercado dos Pinhões, um dos pólos mais tradicionais de Fortaleza no período carnavalesco.

"Comecei a pesquisar perfis no Instagram que fizessem esse tipo de fantasia e encontrei um que entregava até a sexta e viemos aqui todas de preto. Deu tudo certo!", brincou, ressaltando que ela e as amigas fazem realmente jus à fantasia escolhida.

Legenda: Dianna combinou com as amigas de incorporar o meme 'apocalípticas' Foto: Ismael Soares

União com amigos

Enquanto isso, ainda no mesmo local e nesta noite de sábado (10), Yuri Dantas, de 30 anos, também se reuniu com mais três colegas para seguirem até a festa em tules rosas e varas de condão, representando quatro fadas festeiras.

Legenda: Foliões aproveitam a festa para reunir amigos e montar fantasias especiais; Yuri e os colegas resolveram ir de 'fadas' Foto: Ismael Soares

Segundo ele, que é estudante de psicologia, a intenção era fazer algo coletivo e diferente. "A gente colocou pisca-pisca na saia, que é uma coisa mais livre, e entramos no clima de fadinhas. Isso também para representar a liberdade. A gente sempre veio para o Carnaval, mas é a primeira vez também fantasiados para a festa", contou.

Yuri ainda reforçou que o esforço deste ano não foi apenas para o primeiro dia. Assim como no sábado, eles prepararam outras fantasias para os dias seguintes, incluindo uma de banhista, Super Mario Bros e até jardineiros. "Pensamos até em fantasias mais leves mesmo", reforçou, lembrando do calor em decorrência das altas temperaturas registradas nas últimas semanas em Fortaleza.

Legenda: Marcello Marreiro, Mayara Falcão e Mateus Carneiro foram fantasiados de mímicos para a festa na Gentilândia Foto: Ismael Soares

No Aterrinho da Praia de Iracema, onde a multidão se reuniu para ver atrações como Márcia Fellipe e Zeca Baleiro, muitos também recorreram às tradicionais fantasias na tentativa de entrar no clima para aproveitar.

Legenda: Ediane escolheu como fantasia a heroína Mulher-Maravilha Foto: Kid Júnior

Ediane Lima, por exemplo, decidiu incorporar uma heróina e saiu pelas areias da praia trajada de Mulher-Maravilha. "Vim inspirada pela Veveta, aquela mulher-maravilhosa que empodera todos nós. Deu um pouquinho de trabalho para fazer, com certeza, mas vim com muita alegria e querendo muita curtição", garantiu a nutricionista.

Carnaval de Fortaleza

A programação do Carnaval de Fortaleza segue até a terça-feira, dividida em oito pólos pela cidade. Nos próximos dias são esperadas atrações como Solange Almeida, Diogo Nogueira, Allanzinho Coreano e Maria Rita, além de outras programações gratuitas disponíveis ao público.