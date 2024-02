‘Folia pet’: animais de estimação curtem Carnaval fantasiados ao lado de suas famílias em Fortaleza

Fortaleza vive um fortalecimento da folia carnavalesca não só com mais gente na rua, mas até com a presença de animais de estimação fantasiados nos polos do Carnaval 2024, como o Diário do Nordeste registrou no Passeio Público, no Centro, nesta terça-feira (13).

Por lá a analista Cristiane Moreira brincava com o poodle Glanz fantasiado de dinossauro na manhã desta terça, mas ele também já havia saído de ursinho no Carnaval. “Tenho o costume de vir porque ele gosta muito de criança, é muito manso, dócil e se diverte”, conta.

Legenda: Tutores aproveitam para levar pets nos pontos de Carnaval Foto: Ingrid Coelho

Os dois aproveitam não só o feriadão juntos com música e dança, mas até andam de bicicleta por Fortaleza, conforme a tutora. No Passeio Público, várias famílias estavam também acompanhadas dos bichinhos com roupas decoradas ou somente de coleira.

Para Lua Oliveira, profissional administrativo, era quase uma obrigação preparar os adereços carnavalescos para fazer jus aos nomes dos cãezinhos: Whisky e Tequila.

“É a primeira vez que eu estou trazendo eles e está sendo bem tranquilo, muito divertido e engraçado com as fantasias”, admite.

Legenda: Uma fantasia especial foi planejada para a dupla Foto: Fabiane de Paula

Já a publicitária Ariadne Matos viu na folga de Carnaval uma oportunidade de reunir toda a família, com o pet incluso, na folia do Centro.

“Neste carnaval do Passeio Público é a primeira vez que estamos vindo, e é muito bom ver as crianças e os outros pets. Ele está fazendo amizade com outros cachorrinhos”, acrescenta.

Legenda: Cachorros e crianças brincam durante o Carnaval Foto: Fabiane de Paula

Carnaval em Fortaleza

A programação oficial do Carnaval 2024 encerra nesta terça-feira (13), após dias de música, dança e festejos em diversos polos da capital cearense. O sábado de Carnaval (10), inclusive, foi de uma chuva histórica com 215 milímetros e registros de alagamentos, falta de energia e risco de desabamento.

Os demais dias, no entanto, tiveram uma trégua na chuva e a volta da população para as ruas, da manhã ao anoitecer.