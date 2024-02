Sem chuva, foliões levam bolo de aniversário, ensaiam pedido de casamento e lotam show de Solange

O Carnaval não é feito só de suor, purpurina e fantasia. É feito de gente solta na rua para celebrar a vida, planejar o futuro ao lado de um amor e despertar o contentamento com uma canção, conforme atestam as histórias encontradas pelo Diário do Nordeste, nessa segunda-feira (12), em Fortaleza.

Entre elas, está a da auxiliar administrativa Ana Kelrie Costa. Como faz tradicionalmente há 10 anos, a foliã comemorou o aniversário durante o período momino, no Polo da Mocinha. “A pessoa nascida em fevereiro já vem com o signo de Aquário, festivo por si só”, brincou.

Sobre a escolha do local para a comemoração, comentou que prioriza vivenciar os espaços públicos. “Eu gosto de frequentá-los porque são a minha raiz, sou nascida aqui e amo Fortaleza”, completa.

Ana foi acompanhada de 20 amigos e ainda levou o bolo para cantar os parabéns em meio à folia.

Legenda: Todos os anos, a foliã comemora o aniversário nas ruas Foto: Kid Jr / SVM

Perto dali, os professores Gabriel Lessa, de 27 anos, e Larissa Andrade, de 26 anos, estavam vestidos com fantasias combinadas de personagens do desenho animado “Padrinhos Mágicos”.

“Queríamos uma fantasia de par e sabemos que eles são divertidos”, disse Larissa. Quando questionados pelo repórter sobre o desejo que os “padrinhos mágicos” gostariam de realizar, Gabriel respondeu: “casar!”, arrancando uma gargalhada da companheira.

Este é o segundo ano de folia do casal.

Legenda: Casal fez fantasia combinada Foto: Kid Jr / SVM

Ainda no polo da Mocinha, o francês Michael Rabatel, de 34 anos, curtia o Carnaval ao lado da namorada, a estudante Letícia Rocha, de 28 anos.

“Eu não conhecia nada da festa, é meu primeiro Carnaval no Brasil. Amei a música e a energia das pessoas”, relatou. Ele veio da cidade francesa de Sanary-sur-Mer.

Legenda: O vendedor experimentou a primeira experiência no Carnaval do Brasil Foto: Kid Jr

Diante do calor, algumas marcas aproveitaram para distribuir abanadores para os foliões, no Polo da Mocinha. Durante a passagem da reportagem pelo local, o Diário do Nordeste presenciou policiamento reforçado.

Polo do Aterro teve lotação para ver Criolo e Solange Almeida

Legenda: Solange Almeida cantou no polo do Aterro Foto: Kid Jr / SVM

Por volta das 21 horas, o polo do Aterro, na Praia de Iracema, estava lotado. A cantora de forró Solange Almeida animou o público com alguns sucessos.

Na sequência, pouco depois das 22h, o rapper Criolo subiu ao palco e fez o público vibrar ao cantar “Is This Love?”, de Bob Marley. O artista também lembrou da relação com o Ceará.

Legenda: Criolo agitou o público no Aterro Foto: Kid Jr /SVM

Criolo “Tenho orgulho de falar que os meus pais, meus avós, tios e sobrinhos são cearenses. Então, eu ouso dizer que estou feliz na minha terra”, disse.