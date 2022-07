Taís Lopes se emociona em despedida do CE2: 'onde tive oportunidade de imprimir minha identidade'

Na noite desta sexta-feira (1º), a apresentadora Taís Lopes se emocionou ao se despedir da bancada do CETV 2ª Edição, telejornal que comandou por um ano e meio na TV Verdes Mares.

A jornalista agora assume o desafio de conduzir a apresentação do CETV 1ª Edição ao lado de Leal Mota Filho, com quem já dividiu a bancada por quase seis anos no Bom Dia Ceará. A jornalista Nádia Barros também mudou de horário e agora será a âncora e editora-chefe do CE2.

Sobre o tempo em que passou levando informação aos cearenses nas noites de CE2, a comunicadora agradeceu a oportunidade de expressar sua identidade e o trabalho em equipe.

Taís Lopes Apresentadora da Tv Verdes Mares Aqui tive a oportunidade de imprimir minha identidade, de trazer o meu jeitinho de levar a notícia com mais leveza. Agora, eu parto para um novo desafio. A partir de segunda-feira, eu te acompanho na hora do almoço com meu colega e amigo Leal Mota Filho no CE1. Aos meus colegas de equipe, muito obrigada pela parceria nesse quase 1 ano e meio de CE2. Vocês agora ficam em excelentes mãos com minha querida Nádia Barros

No Instagram, a apresentadora também aproveitou para se despedir dos colegas e convidar o público para acompanhar as novidades na tela da TV Verdes Mares.

Mudanças nos telejornais

A partir desta segunda-feira (4), junto às ‘Super Manhãs’ da Globo, a afiliada do Ceará concretiza as mudanças nas apresentações dos telejornais locais, Bom Dia Ceará, CETV 1ª Edição (CE1) e CETV 2ª Edição (CE2).

Um dos destaques é a estreia do repórter Halisson Ferreira na apresentação do Bom Dia Ceará ao lado da veterana Raíssa Câmara. Ele assume o lugar de Leal Mota Filho, que passa a comandar o CE1 ao lado de Taís Lopes.

Ainda no Bom Dia, outra novidade é a chegada de Caio Ricard para apresentar o bloco do Esporte no matutino, antes comandado por Juscelino Filho, que agora se dedica ao Globo Esporte CE e ao site GE.com. Bárbara Sena, por sua vez, segue trazendo informações do público, clima e do trânsito no Ceará.

SUPER MANHÃS

As novidades na TV Verdes Mares vêm na esteira na nova programação da TV Globo. As mudanças estreiam segunda-feira (4), quando Patrícia Poeta e Manoel Soares assumem a apresentação do ‘Encontro’ em novo horário, logo após o 'Bom Dia Brasil'.

O 'Mais Você', com Ana Maria Braga, será veiculado na sequência. A grade matutina é finalizada com os telejornais locais que terão início padronizado às 11h45 em todo o País.

