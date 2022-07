Leal Mota Filho se despede do Bom Dia Ceará: 'me deu muito mais do que merecia'

Leal Mota Filho se despediu, na manhã desta sexta-feira (1º), da apresentação do Bom Dia Ceará, na TV Verdes Mares, que terá novidades na próxima semana. Emocionado, o jornalista destacou as experiências nos quase 10 anos em que esteve como repórter e apresentador do matinal. Para ele, o telejornal "deu muito mais do que, de fato, merecia".

"Foram inúmeras histórias contadas, conquistas compartilhadas, muitas emoções vividas como essa que estou sentindo, coberturas marcantes e colegas de trabalho que viraram amigos para o resto da vida", declarou.

Halisson Ferreira, novo apresentador do jornal matinal, recebeu o carinho de Leal, que o considera "talentoso e competente".

'É um orgulho'

"Estou muito feliz em ocupar esse espaço que foi da reportagem durante muito tempo. Comecei no Bom Dia Ceará e agora estou com a Raíssa. Por diversas vezes eu dividi dela com o Leal, então é um orgulho", reforçou Ferreira.

Outra mudança no Bom Dia Ceará será no bloco de Esportes. Juscelino Filho, que ficou no matinal por três anos e quatro meses, será substituído pelo repórter Caio Ricard.

"Para mim foi um prazer estar aqui, me senti muito bem recebido, muito vem acolhido desde o primeiro dia que pisei no estúdio. Foi só aprendizado. Vocês são referências para mim", despediu-se Juscelino.

Super Manhãs

As novidades na TV Verdes Mares vêm na esteira na nova programação da TV Globo. As mudanças estreiam segunda-feira (4), quando Patrícia Poeta e Manoel Soares assumem a apresentação do ‘Encontro’ em novo horário, logo após o 'Bom Dia Brasil'.

O 'Mais Você', com Ana Maria Braga, será veiculado na sequência. A grade matutina é finalizada com os telejornais locais que terão início padronizado às 11h45 em todo o País.

Você tem interesse em receber mais conteúdo de entretenimento?