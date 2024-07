Suspensão corporal: conheça prática que utiliza perfurações na pele como forma de arte e conexão

Conexão espiritual, alívio de dores emocionais, desafio físico, performance artística e até fetiche: muitas são as razões para praticar a suspensão corporal, técnica que utiliza ganchos e perfurações na pele para elevar o corpo e levá-lo ao limite.

Apesar de existirem poucos registros sobre a origem da prática, documentos históricos e obras de arte demonstram que ela surgiu há centenas de anos, quando era utilizada em rituais de povos hindus e algumas etnias indígenas norte-americanas, como os Mandan.

Na história moderna, a experiência foi inserida na contracultura na década de 60 pelo artista Fakir Musafar, tornando-se interesse de amantes de modificações corporais, como tatuagens, escarificações (cicatrizes feitas por meio de pequenos cortes) e outros procedimentos estéticos – mas seguiu restrita a pequenos grupos, que comumente se interessam e aprendem sobre o assunto principalmente em páginas da internet.

Legenda: Grupo No Barraco da Constância Tem!, responsável pelo espetáculo "Matéria Suspensa" Foto: Micaela Menezes/Divulgação

Em Fortaleza, há relatos de praticantes e eventos relacionados à suspensão corporal desde meados dos anos 2000. No entanto, as sessões costumavam ocorrer apenas quando artistas de outros estados vinham para a Capital para realizá-las. Desde o ano passado, porém, um grupo de artistas decidiu pesquisar, a partir da performance e da dança, o que pode dizer um corpo “em estado de suspensão” – fazendo com que a prática ganhe mais popularidade entre os cearenses.

Durante sete meses, os artistas Georgia Vitrilis, Sarah Nastroyanni, Breno de Lacerda, Felipe Damasceno, Honório Félix e William Pereira Monte uniram teoria e prática para investigar as narrativas do corpo na suspensão corporal. O grupo teve como tutor o artista plástico e performer Guilherme Peters (SP)

Veja também Verso ‘Nada é impossível, até numa cadeira de rodas’: o cadeirante acrobata que encanta o Ceará há 28 anos Verso Partilha, criação e networking: programa de tutoria artística no Ceará promove trocas entre gerações

Legenda: Ensaios para o espetáculo utilizaram técnicas de amarração com cordas Foto: Micaela Menezes/Divulgação

O projeto Matéria Suspensa, desenvolvido na 11ª edição do Laboratório de Dança da Escola Porto Iracema das Artes no ano passado, desenvolveu uma pesquisa que resultou em uma oficina e um espetáculo cênico sobre o assunto – mas, mais do que isso, posicionou a Capital na rota de expoentes da suspensão corporal, que ainda é muito restrita ao Sudeste do País, explica a artista, pesquisadora e educadora Sarah Nastroyanni.

Não tem tempo mínimo ou máximo para a duração [da suspensão], até onde se sabe. Na cerimônia mandan chamada o-kee-pa, por exemplo, as pessoas ficavam suspensas por horas, em transe. Sarah Nastroyanni Artista

Sarah, que integra o grupo à frente do projeto, explica que a possibilidade de ampliar o olhar sobre a suspensão corporal é resultado de políticas culturais mais fortes e descentralizadas. “Com a retomada do Ministério da Cultura, o contexto está bastante favorável à descentralização da cultura, fortalecendo as iniciativas oriundas do Norte e Nordeste”, explica.

“A tendência é que, por consequência, a produção artística se complexifique ao ponto de estreitar temporalidades distintas, por exemplo, entre as dimensões performativas e ritualísticas da suspensão corporal”, completa.

Legenda: Espetáculo cênico "Matéria Suspensa" esteve em cartaz no Teatro Dragão do Mar Foto: Micaela Menezes/Divulgação

A própria Sarah começou a praticar a suspensão corporal a partir da elaboração do Matéria Suspensa. Interessada nos aspectos estéticos e tecnológicos da prática, ela destaca que são muitas “as possibilidades de movimentação, gesto, expressividade, narrativas e poéticas oriundas do corpo em estado de suspensão”.

Durante a pesquisa, o grupo buscou entender como a linguagem do corpo – muito presente nas artes cênicas, como dança, circo e performance – se desenha na prática da suspensão corporal, utilizando também técnicas Shibari (amarração com cordas).

Apesar do estigma que ainda envolve ambas as práticas, Sarah destaca que o espetáculo cênico homônimo que resultou do projeto – em cartaz no Teatro Dragão do Mar durante o mês de abril – foi bem recebido pelo público. “A ficção tem esse poder de extravasar situações condenáveis”, pontua a artista.

Prática pode ser utilizada para lazer, mas necessita de cuidados

Legenda: A tatuadora Hanna Barbosa é entusiasta de modificações corporais Foto: Arquivo pessoal

Foi por meio do Matéria Suspensa que a tatuadora Hanna Isabelle Barbosa, 21, conseguiu realizar o sonho de se suspender pela primeira vez. Apaixonada por modificações corporais, ela já havia realizado diversos procedimentos considerados extremos – tatuagens nos olhos, bifurcação da língua, cortes nas orelhas e escarificações –, mas ainda não tinha tido a oportunidade de presenciar suspensões ao vivo.

“Tenho uma amiga que vem para cá para realizar essa prática e com ela eu me suspendi pela primeira vez no ano passado. Era uma coisa que eu sempre pensei em fazer, sempre tive interesse e gostei muito”, destaca a jovem, que, além de tatuar, também realiza procedimentos de escarificação.

As pessoas que a gente gosta, que convivem com a gente no cotidiano e tal acham normal, né? Porque a gente acaba mostrando que é uma coisa normal, que é uma coisa legal e divertida. Mas quem está de fora ainda acha que é loucura, então ainda tem muito preconceito." Hanna Barbosa Tatuadora

Para Hanna, suspender o corpo – e todo o processo que antecede essa prática, que inclui a preparação física e mental para as perfurações – tem diversos significados, do alívio de dores emocionais à diversão.

“Vejo como uma conexão espiritual, mas quando eu estou suspensa, dependendo da posição, é muito divertido. Então, às vezes, é só para se divertir”, explica. “Mas posso estar ali me conectando espiritualmente, vendo os limites do meu corpo, até onde ele vai. É uma junção de tudo isso”, completa.

Ainda assim, Hanna ressalta que é preciso cuidado ao decidir realizar a prática. Ela, que já se suspendeu quatro vezes no último ano, conta que escolhe momentos marcantes e pessoas de confiança para realizar as suspensões – afinal, o procedimento pode envolver riscos.

“As pessoas que fazem estudam bastante para poder fazer. Antes é feita a limpeza da pele, a marcação para ficar simétrico, dependendo de quantos pontos a pessoa fizer no corpo, quantos furos ela fizer. E tem os locais específicos que podem ser furados, não é qualquer local. Dependendo de onde for, pode ter o perigo de rasgar”, destaca.

A tatuadora, no entanto, acredita que “todo mundo pode se suspender”, independente de idade ou gostos pessoais, e vê a prática como algo cultural. Para quem deseja conhecer o mundo da suspensão corporal, ela indica o contato com pessoas que têm o mesmo interesse. “Acho que tem que falar com uma pessoa que faz, porque não é uma coisa muito divulgada”, pontua.