Sete exposições gratuitas (e surpreendentes) para ver em Fortaleza

A reabertura de equipamentos culturais em Fortaleza tem favorecido preciosos mergulhos na arte. São encontros, lançamentos, apresentações e toda uma fartura de eventos. Na seara das Artes Visuais, várias exposições gratuitas (e, no mínimo, surpreendentes) convidam o público a grandes momentos e aprendizados.

Abraçando diversidade de gostos, as mostras estão sediadas tanto em espaços consagrados de fruição cultural quanto em novas praças. É o caso, por exemplo, do ensaio em cartaz no Complexo Cultural Estação das Artes Belchior – mais recente empreendimento no setor. O trabalho contempla imagens dos fotógrafos Chico Gomes e Regivaldo Freitas.

Por sua vez, o Espaço Cultural Unifor, valendo-se de uma das maiores efemérides deste ano – a celebração do centenário da Semana de Arte Moderna – apresenta uma megaexposição aproximando o evento paulista da produção cearense na época. A curadoria é de Regina Teixeira de Barros e a consultoria assinada por Aracy Amaral.

A seguir, listamos sete exposições gratuitas para você reunir a família e os amigos no vigoroso panorama artístico da Capital. Qual delas receberá primeiro a sua visita?

“Ontem Choveu no Futuro”, no Museu da Imagem e do Som do Ceará

Presença certa em muitas publicações instagram afora, a exposição “Ontem Choveu no Futuro” é uma das mais inventivas sediadas no Museu da Imagem e do Som do Ceará Chico Albuquerque. O equipamento, reaberto recentemente, presenteia o público com a referida instalação, de caráter audiovisual e com foco imersivo e extrapolado.

Concebida e dirigida por Batman Zavareze – embora fruto de processo coletivo, somando colaboradores de diversas habilidades técnicas e linguagens artísticas – é um mergulho nos muitos Cearás, com participação de Silvero Pereira e Rafa Diniz.

Legenda: As cores e a atmosfera criada pelo trabalho são os grandes destaques da instalação, com músicas de Alberto Nepomuceno, Leopoldo Miguez e composições autorais Foto: Silvino Lobo

As cores e a atmosfera criada pelo trabalho são os grandes destaques. No ambiente, há canções de Alberto Nepomuceno, Leopoldo Miguez e composições autorais. Já os artistas expostos contemplam Chico Gomes, Davi Pinheiro Santos, Hélio Rola, Mestre Júlio Santos, Patativa do Assaré, Tibico Brasil e Chico Albuquerque.

Serviço

Período de exposição: de quinta a domingo, das 13h às 21h. Endereço: Av. Barão de Studart, 410 - Meireles. Entrada gratuita. Obrigatório uso de máscara e apresentação de comprovante com o esquema vacinal completo contra a Covid-19. Contato: (85) 3101-1207

“100 anos da Semana de Arte Moderna em acervos do Ceará”, no Espaço Cultural Unifor

Ainda no rastro do centenário da Semana de Arte Moderna, a Fundação Edson Queiroz apresenta a exposição “100 anos da Semana de Arte Moderna em acervos do Ceará”.

Localizado no Espaço Cultural Unifor, o trabalho privilegia a produção de artistas plásticos modernos, mas também reconta os primeiros passos do movimento modernista na literatura, artes plásticas, arquitetura, fotografia e música do solo cearense.

Legenda: A obra "Figuras (Seresta)", de Di Cavalcanti, é uma das presentes no Espaço Cultural Unifor Foto: Divulgação

Regina Teixeira de Barros assume a curadoria da mostra, que tem consultoria de Aracy Amaral. Ao todo, três núcleos abarcam todo o conteúdo a partir de diferentes obras e angulações. Uma verdadeira jornada na medula da Semana de 22.

Serviço

Período de exposição: de terça a sexta-feira, das 9h às 19h; sábados e domingos, das 10h às 18h. Endereço: Avenida Washington Soares, 1321, Edson Queiroz. Contato: (85) 3477.3319



“Victor Brecheret e a Semana de Arte Moderna de 1922”, na Galeria Multiarte

Em cartaz até 22 de abril na Galeria Multiarte, “Victor Brecheret e a Semana de Arte Moderna de 1922” reúne aproximadamente 50 obras, oito delas integrantes do histórico evento realizado no Theatro Municipal de São Paulo.

O conteúdo é apresentado em quatro módulos, evidenciando raros e emblemáticos trabalhos de Victor Brecheret (1894-1955) e de outros artistas modernistas: Anita Malfatti (1889-1964), Vicente do Rego Monteiro (1899-1970), Zina Aita (1900-1967), Helios Aristides Seelinger(1878-1965) e Tarsila do Amaral (1886-1973).

Legenda: “Victor Brecheret e a Semana de Arte Moderna de 1922” reúne aproximadamente 50 obras Foto: Jaime Acioli

Com curadoria de Max Perlingeiro e acompanhada de um catálogo, há ainda outras raridades no projeto, a exemplo das esculturas em terracota “São Francisco com bandolim” (década de 1940) e “Cabeça feminina” (década de 1940), de Brecheret; e três desenhos que Di Cavalcanti fez entre 1917 e 1924 para o álbum de gravuras “Fantoches da meia-noite”.

Serviço

Período da exposição: até 22 de abril. De segunda a sexta, das 10h às 19h. Endereço: Rua Barbosa de Freitas, 1727 - Aldeota. Entrada franca. Contato: (85) 3261-7724



“Quilombo cearense”, no Museu de Arte Contemporânea

Em cartaz até o dia 17 de abril, “Quilombo cearense” reúne obras do acervo do MAC Dragão e de artistas convidadas. A partir do recorte estipulado, elas lançam luz sobre o processo de construção da memória artística de artistas não-brancos que compõem o acervo do Museu.

A partir do levantamento baseado na autodeclaração dos artistas e nas informações coletadas em bancos de dados como a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, no caso de artistas já falecidos, o pesquisador à frente da mostra definiu um recorte de 27 artistas autodeclarados não-brancos, indígenas, afroindígenas e orientais.

Obras de nomes como Maíra Ortins, Francisco Bandeira, Linga Acácio, Felipe Barbosa, Siegbert Franklin, Jarvis Quintero, Manfredo Souzanetto, Caetano Dias, Efrain Almeida, Herbert Rolim, Simone Barreto, Diego de Santos e Tomie Ohtake, por exemplo, estão disponíveis para apreciação.

Serviço

Período de exposição: até 17 de abril, de terça a sexta, das 9h às 18h (acesso até 17h30); aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h (acesso até 18h30). Endereço: Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema. Contato: (85) 3488-8624

“Nos trilhos do tempo”, na Estação das Artes

Trinta imagens produzidas pelos fotógrafos Chico Gomes e Regivaldo Freitas propõem um singelo passeio pela história sobre trilhos de Fortaleza. Esta é a tônica do ensaio fotográfico “Nas Trilhas do Tempo”, em cartaz sempre aos domingos.

Partindo de uma perspectiva antropológica, na qual as pessoas são o centro de interesse, os registros são breves e emblemáticos do que se pode pensar como locomoção de vidas ao longo do tempo.

Legenda: Registros dos fotógrafos Chico Gomes e Regivaldo Freitas propõem um singelo passeio pela história sobre trilhos de Fortaleza Foto: Tatiana Fortes/Governo do Ceará

A sede da exposição é o Complexo Cultural Estação das Artes Belchior, inaugurada na última quarta-feira (30). O empreendimento, de aproximadamente 67 mil m², passou por restauração estrutural e modernização do conjunto de prédios e galpões localizados em frente à praça Castro Carreira (Praça da Estação), que pertenciam à antiga Estação Ferroviária João Felipe.

Serviço

Período de exposição: aos domingo, de 9h às 12h. Endereço: Rua Dr. João Moreira, 540, Centro. Gratuito e aberto ao público. Necessário apresentar comprovante da 3° dose e utilizar máscara.



“Sertão Virou Mar”, no Sobrado Dr. José Lourenço

Mantido pela Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE), o equipamento traz como um dos principais destaques na programação a mostra “Sertão Virou Mar”. Idealizado pelo artista potiguar Azol – com formação em Cinema e Artes Gráficas – o projeto tem caráter multimídia, com curadoria de Marcus de Lontra Costa.

Trata-se de uma série de fotomontagens, cuja sobreposição das duas linguagens foi combinada com a utilização de multicamadas de filtros. Na fronteira entre ficção e realidade, a exposição explora situações que provocam a distorção de cenários, gerando uma representação excêntrica que amplia as percepções.

Legenda: "Sertão virou Mar" é uma série de fotomontagens, cuja sobreposição das duas linguagens foi combinada com a utilização de multicamadas de filtros Foto: Salvino Lobo

Em tempo: também no Sobrado Dr. José Lourenço, outras duas mostras podem ser acessadas gratuitamente pelo público. “Lembrança de algum lugar” reúne obras da pintora Paula Siebra. confundindo realidade e sonho. Já “Sobrado do Dr. José Lourenço – Percursos Históricos” imerge na história da edificação, revisitando marcos importantes.

Serviço

Período das exposições: 02 de abril a 07 de maio. De terça a sexta, das 9h às 16h (acesso até às 15h30); aos sábados, das 9h às 13h (acesso até as 12h30). Endereço: R. Major Facundo, 154 - Centro. Entrada franca e aberta ao público. Necessário apresentar comprovante da terceira dose e utilização de máscara.



“Sinhá D’Amora”, na Galeria BenficArte

Em comemoração ao aniversário de 296 anos de Fortaleza, a mostra “Sinhá D’Amora” aprofunda aspectos da vida e da obra da consagrada pintora. Um memorial à artista foi montado no Centro Cultural Casa do Barão de Camocim em 2019. A exposição que chega ao shopping Benfica é uma mostra desse memorial.

No total, 14 obras restauradas, 22 medalhas, um troféu, um diploma e dois álbuns de fotografias do acervo pessoal de Sinhá D’Amora estão presentes na galeria. Nas peças, o público conhecerá a visão revolucionária das obras de Sinhá D’Amora, natural de Lavras da Mangabeira (CE), onde nasceu em 1906. Ela morreu no Rio de Janeiro no ano de 2002.

Legenda: No total, 14 obras restauradas, 22 medalhas, um troféu, um diploma e dois álbuns de fotografias do acervo pessoal de Sinhá D’Amora estão presentes na mostra Foto: Divulgação

Com trânsito entre diversas escolas e tendências, a cearense mantinha os traços fiéis ao estado em que nasceu. Durante a carreira, ficou conhecida ainda pela luta para romper barreiras na arte antes dominada por homens.

Serviço

Período de exposição: até 30 de abril, de segunda a sábado, de 10h às 22 horas; domingos e feriados, de 11h30min às 21 horas. Endereço: Shopping Benfica (Av. Carapinima, 2200 - Benfica). Entrada gratuita.





