Saiba quais são as músicas autorais de Erasmo Carlos mais regravadas até hoje

O cantor e compositor Erasmo Carlos, que morreu nesta terça-feira (22), aos 81 anos, foi um dos pioneiros do rock brasileiro. Em seu legado como artista, ele deixou mais de 750 composições próprias.

Segundo o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), a música 'Emoções', gravada em parceria com Roberto Carlos, foi a sua criação mais regravada até hoje. As parcerias com o 'rei', aliás, são as mais procuradas por outros artistas que querem imprimir suas próprias marcas às composições do ícone da Jovem Guarda.

Nesse ranking, além de 'Emoções', estão músicas como 'Jesus Cristo', 'Nossa senhora', 'Detalhes', 'Sentado à beira do caminho' e 'Se você pensa'.

Mais tocadas

O órgão também divulgou as músicas mais tocadas pelo artista nos últimos dez anos. Nessa lista, lidera a composição 'É preciso saber viver', que também fez sucesso na voz de Roberto Carlos.

Além dela, estão no topo do ranking 'Além do horizonte' e 'Emoções'.

Rendimentos em direitos autorais

Em nota enviada do Diário do Nordeste, o Ecad destacou o "momento de grande tristeza" que o Brasil vive e afirmou se solidarizar com familiares e amigos do músico.

"Nos últimos dez anos, Erasmo Carlos teve mais de 85% de seus rendimentos em direitos autorais provenientes dos segmentos de rádio, shows e TVs. Seus herdeiros continuarão a receber os rendimentos por 70 anos após sua morte, como determina a Lei do Direito Autoral (9.610/98)", garantiu o escritório.

Veja o ranking das músicas de Erasmo Carlos mais regravadas

Emoções - Erasmo Carlos/Roberto Carlos Jesus Cristo - Erasmo Carlos/Roberto Carlos Nossa senhora - Erasmo Carlos/Roberto Carlos e Detalhes - Erasmo Carlos/Roberto Carlos Sentado à beira do caminho - Erasmo Carlos/Roberto Carlos Se você pensa - Erasmo Carlos / Roberto Carlos e Olha - Erasmo Carlos/Roberto Carlos É preciso saber viver - Erasmo Carlos/Roberto Carlos Proposta - Erasmo Carlos/Roberto Carlos Cavalgada - Erasmo Carlos/Roberto Carlos De tanto amor - Erasmo Carlos/Roberto Carlos Quero que vá tudo pro inferno - Erasmo Carlos/Roberto Carlos

Veja o ranking das músicas mais tocadas nos últimos 10 anos