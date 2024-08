Futebol Feminino nas Olimpíadas 2024: acompanhe Brasil x Estados Unidos ao vivo neste sábado

A Seleção Brasileira Feminina de Futebol entra em campo neste sábado (10), ás 12 horas (horário de Brasília), contra os Estados Unidos, na final que vale medalha de ouro. A partida será no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, na capital francesa.

O Brasil, duas vezes medalhista de prata, buscará seu primeiro título olímpico feminino no Parc des Princes, onde enfrentará os Estados Unidos, que venceram o time brasileiro nas finais dos Jogos de 2004 e 2008.

Os Estados Unidos chegam para a final após uma campanha de 100% de aproveitamento. A equipe sofreu apenas dois gols em toda a competição, em confrontos contra Alemanha e contra Austrália, ambos na fase de grupos.

O Brasil chega como surpresa após eliminar França e Espanha, que eram favoritas no mata-mata. Na primeira fase, o time brasileiro venceu a Nigéria e perdeu para japonesas e espanholas. Mas na fase final, cresceu de rendimento técnico e tático, eliminando a seleção da casa e as atuais campeãs do mundo (com bela vitória de 4x2).

Sem fantasma

Elias não acredita que o retrospecto negativo do país contra as norte-americanas terá impacto na tentativa de derrotar as rivais pela medalha de ouro em Paris.

"O futebol merece grandes jogos e devemos parar de reclamar e falar sobre o passado", disse Elias em entrevista coletiva nesta sexta-feira (9)."Temos novos ingredientes, novas coisas para falar, em vez de ficar pensando no passado. Não estou nem um pouco preocupado com o que aconteceu no passado. Sinto que estamos perto de realizar nosso sonho e que nossas jogadoras darão o melhor de si.""Temos um único foco. Vejo o futebol feminino brasileiro como um esporte com grandes jogadoras, capaz de chegar às finais e vencer... não temos nada a ver com o que aconteceu no passado", acrescentou.

Legenda: As brasileiras cresceram no mata-mata e eliminou favoritas Foto: Gaspar Nóbrega/COB

A meio-campista do Orlando Pride, Angelina disse que jogar na NWSL, a primeira divisão norte-americana, ajudará ela e suas companheiras de equipe na busca pelo ouro.

"[Os EUA] são um grupo muito talentoso. Jogamos contra elas na NWSL, então sabemos do que elas são capazes", afirmou. "Acho que isso nos ajuda a jogar contra pessoas que já conhecemos, para que possamos estudá-las melhor. Não é todo dia que se joga uma final, então estamos todas muito animadas e com grandes expectativas. Queremos aproveitar o momento."

Marta retorna?

Legenda: Depois de cumprir suspensão de 2 jogos, Marta retorna ao time do Brasil na final Foto: Miriam Jeske/COB

A decisão da medalha de Ouro deve ser o último jogo da maior artilheira de todos os tempos do Brasil, Marta, em um grande palco, depois que a jogadora de 38 anos anunciou que se aposentaria da seleção este ano. Ela cumpriu suspensão nos dois jogos do mata-mata e está liberada após cumprir suspensão.

"Não decidi ainda a escalação da Marta. A recuperação é muito importante, e fazemos um acompanhamento de rotina junto ao núcleo de saúde e performance para definir quem será titular. Vamos fazer uma reunião nesta noite. É muito bom contar com o retorno da Marta. Ela está incluída nesse método de trabalho", disse o técnico brasileiro.

Prováveis Escalações:

Brasil:

Lorena; Tarciane, Thaís e Lauren; Angelina, Yaya, Kerolin; Yasmim, Adriana, Jhenifer e Gabi Portilho. Treinador: Arthur Elias

Estados Unidos:

Alyssa Naeher; Emily, Naomi, Tierna e Trinity Rodman; Lindsey Horan, Samantha Coffey e Crystal Dunn; Mallory Pugh, Sophia Smith e Rose Lavelle. Treinador: Emma Hayes

Ficha Técnica

Brasil x Estados Unidos:

Data: 10 de agosto, sábado

Horário: 12h (de Brasília)

Local: Parc des Princes, Paris

Onde assistir: Olympics.com, TV Globo, SporTV e CazéTV