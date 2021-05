Rodger Rogério e Gabriel Aragão lançam single a partir de trilha de documentário cearense

As águas do açude Castanhão unem dois nomes da música cearense de diferentes gerações. Rodger Rogério e Gabriel Aragão, vocalista da banda Selvagens à Procura de Lei, lançam nesta sexta-feira (28) o single "A Vida Reina", que traz o açude de Jaguaribana como protagonista.

A faixa integra a trilha sonora original do documentário “Malhada Vermelha”, do cineasta cearense Lucas Dantas, e ganha clipe de animação, com roteiro e direção de Aragão e Dantas. A música é inspirada no martelo agalopado, um estilo de poema usado por cordelistas e cantadores.

Legenda: Capa do single "A Vida Reina" Foto: Divulgação

O álbum da trilha completa do documentário será quase todo instrumental, com exceção de “A Vida Reina”, e a previsão é que a produção seja lançada em todas as plataformas de streaming até o primeiro semestre deste ano.

“To gostando muito da experiência. Já fiz trilha para o cinema, então no momento que eu entregava a trilha pronta, já terminava meu trabalho. Mas esse (trabalho) com o Gabriel é uma coisa que a gente trabalha em cima e o trabalho vai crescendo. Teve a gravação para o filme, depois ele resolveu lançar como single. To apreciando o jeito de fazer, como é interessante”, diz o cantor Rodger Rogério.

Presente e passado

A música também tem inspiração nas consequências da retirada dos residentes da antiga cidade de Jaguaribara, para a construção do Açude Castanhão. Na ocasião, todos os 12 mil moradores foram removidos de suas casas porque parte do município foi inundado pelas águas da obra.

Rodger Rogério Cantor e compositor “A gente procura falar da seca e da água. Água como uma coisa para o futuro, em um momento em que as pessoas estavam saindo (do sertão). Tem o sentimento da perda e da salvação de poder ter água com fartura. Tem essa dubiedade”

Rodger Rogério também ressalta a troca de experiências entre os dois, proporcionada pela produção da trilha, e posterior do single. Ele brinca que o Gabriel está “dando aulas” de como se inserir no mercado musical do mundo digital.

“Eu sou muito feliz de ter sido procurado pelos meninos e trabalhar com eles, fazer algo com eles, é maravilhoso. Esse trabalho com o Gabriel, eu admiro muito o que ele fez, o jeito dele fazer. Muito, muito legal”, completa Rogério.