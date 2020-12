Retrospectiva 2020: 'tão difícil quanto a descoberta da vacina', diz Gloria Maria

Com a chegada do fim do ano, se aproxima também o momento de rever os fatos mais marcantes no Brasil e no mundo. Apesar de 2020 não ter sido um ano fácil, o período trouxe mudanças e aprendizados. Com a apresentação de Gloria Maria e Sandra Annemberg, a Retrospectiva resgata os principais casos ocorridos e será exibida dia 29.

“É a retrospectiva de um ano que mal começou, que marca pra sempre a história da humanidade. O nosso trabalho é como resumir, vamos tentar dar conta do que vivemos. Estamos trabalhando remotamente e tem sio um grande desafio de fazer isso à distância”, conta Sandra.

Além do especial da TV Globo, as duas produzem uma retrospectiva para o Globoplay com cinco episódios divididos em temas.

Outro desafio para as duas foi reviver os acontecimentos. “Foi um ano que fez a gente pensar o que o ser humano tá fazendo dele mesmo, vimos tanta violência de todo os lados que a gente tornar isso menos pesado talvez seja tão difícil quanto a descoberta da vacina. Ver isso de uma maneira mais leve vai depender de cada um, da experiência de cada um, não adianta tentar amenizar”, explica Gloria.

“É um volume de informação muito grande, mas o que eu acho mais importante disso tudo é rever essa linha do tempo e pensar o que eu vou aprender com tudo isso e no que posso me transformar pra que isso não se repita”, complementa Sandra.

Reflexões

Para Gloria, 2020 foi um ano controverso, em que, por um lado, foi ruim por conta da pandemia. Mas por outro pôde ter tempo para uma boa recuperação após a cirurgia que fez em 2019 para a retirada de um tumor no cérebro.

“Eu aprendi que a vida é aqui e agora, porque a cada segundo tudo muda. Pra você alcançar um objetivo, você tem que caminhar e caminhar é um passo de cada vez, esse ano aprendemos que temos que olhar pra onde a gente tá pisando. Olhar pro segundo que estamos vivendo”, reflete Gloria.

Um dos fatos mais marcantes para Gloria foi ter visto a eleição de Kamala Harris para vice-presidente dos Estados Unidos. “Acredita que não conseguiria ver isso durante a minha geração”. A jornalista também pontou a mobilização dos movimentos raciais.

“Eu tinha vivido isso fortemente lá atrás na minha adolescência, revivi tudo isso esse ano. Me mobilizou, me sensibilizou, mostrei para as minhas filhas. Mas a mais difícil de todas foi ver a quantidade de crianças pequenas mortas por balas perdidas, nunca tinha visto tantas crianças mortas por nada”, relata.

“O meu balanço é que foi um ano que nos fez parar muito pra pensar e de analisar prioridades. Ficamos tão fechados, mas acho que nunca olhei tanto pro outro como nesse ano. Precisamos ser empáticos ou então não tem sobrevivência. Precisamos cuidar de nós mesmos pra cuidar dos outros”, declara Sandra sobre a lição de 2020.

Além disso, Sandra resgata os acontecimentos que mais marcaram. “Um dos pontos que bateram em mim foi de encarar, no meio de uma pandemia, governos negacionistas. Tá na nossa cara, as vidas estão sendo perdidas. Outra questão foi ver nosso País queimando. Não foi um ano nada fácil pra ninguém, um dia ainda vamos lembrar disso tudo e falar: eu estava lá”.

Tradição

Legenda: Especial de Roberto Carlos é show gravado em Jerusalém Foto: Globo / Zé Paulo Cardeal

Além de estar no comando da retrospectiva, Gloria também apresenta o ‘Roberto Carlos - Emoções em Jerusalém’. Neste ano, por conta da pandemia, o tradicional especial do Rei não será inédito, mas sim uma regravação do show de 2011 do cantor, que será exibido no dia 22 de dezembro.

Gloria, que esteve presente naquela noite em 2011, relembra como foi participar do momento. “Foi muito especial, fomos pra Jerusalém, ao ar livre com uma plateia espetacular. Foi mais que emoção. Ele tava em estado de graça. Ainda fui surpreendida com uma dança com ele naquele palco. Foi lindo”.

Amigos de longa data, a jornalista conta que o Rei foi o primeiro a ligar para ela depois da cirurgia de 2019. "Tinha acabado de sair do CTI (Centro de Terapia Intensiva), ele ligou e disse: ‘Glorinha, você vai sair dessa’. Foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida, foi uma prova de amizade. Temos uma conexão muito especial, é uma relação de alma”, declara.

Ela, que revela ter como música preferida ‘As Curvas da Estrada de Santos’, atribui o amor ao sucesso de Roberto. “Ele é eterno, todo mundo gosta dele. Ele canta sobre o amor e é isso que move todas as coisas. Enquanto existir o amor ele vai existir”, finaliza.