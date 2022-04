Quarta-feira é dia da cachaça em Fortaleza; conheça a rota que oferece experiências de R$15 a R$48

Quarta-feira entra no calendário social de Fortaleza como o dia da Rota da Cachaça. Dia de tomar uma dose, acompanhada de um petisco típico e, de quebra, ouvir boas histórias de quem entende do assunto. Cinco bares e restaurantes de diversos bairros da Capital estreiam na iniciativa da Secretaria de Turismo de Fortaleza (Setfor) com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) aberta ao público hoje.

Os combos de cachaça e petiscos variam de R$15,95 a R$48, a exemplo das ofertas do Cantinho do Frango e do Arupemba/Complexo Pirata (lista completa abaixo). Todos os pacotes incluem um copo personalizado para o consumo. As bebidas pertencem a 12 marcas, industriais e clássicas, armazenadas em 15 barris diferentes - de madeira envelhecida a bálsamo.

Para a Rota da Cachaça, serão utilizados mais de 30 tipos do destilado. Cada estabelecimento oferecerá atrativos e experiências exclusivas, com degustação, visita guiada e contação de história sobre cada bebida que o visitante tomar. ‘Prosa, novidades velhas e atendimento primoroso’, como promete Altino Farias, dono da Embaixada da Cachaça e responsável por ministrar experiências entre os participantes sobre a história do destilado.

Altino Farias Proprietário da Embaixada da Cachaça “O roteiro chama atenção para a cachaça, bebida nacional por excelência, que normalmente é deixada em segundo plano frente aos modismos que surgem no mercado. Uma experiência de degustação de cachaça pode mudar o conceito que alguns consumidores têm da bebida. Além disso, se for bem-sucedida, vai estimular ainda mais a produção. Muitos produtores estão se atualizando na busca de uma melhor qualidade da bebida”

A escolha da quarta-feira foi pensada como estratégia para atrair público para o dia que é considerado de fraco movimento pelo setor. A intenção é de que outros estabelecimentos passem a integrar o projeto no decorrer do ano.

“O turista quer viver experiências que gerem recordações inesquecíveis, como um mergulho na gastronomia e na cultura locais, por exemplo, que é o que estamos oferecendo com a Rota da Cachaça”, explica Alexandre Pereira, secretário do Turismo de Fortaleza.

Conheça os estabelecimentos da Rota da Cachaça Fortaleza

Arupempa / Complexo Pirata

Legenda: O camarão alho e óleo é um dos petiscos presentes no Combo Serrano

O Arupempa/Complexo Pirata apostou em dois tipos de combo, com ou sem cachaça. Os valores são de acordo com o petisco pedido. O mais barato custa R$26 e o mais caro R$48.

Combos Serranos com cachaça

1 dose de cachaça da serra do Ceará acompanhada de: 1 porção de amendoim cearense (tripa de porco) = R$26;

1 dose de cachaça da serra do Ceará acompanhada de fígado bebum = R$28;

1 dose de cachaça da serra do Ceará acompanhada de calabresa cachaceira = R$43;

1 dose de cachaça da serra do Ceará acompanhada de camarão alho e óleo = R$48;

Combo Serrano sem cachaça

1 caipirinha de fruta (sem cachaça) acompanhada de coxinhas de sarrabulho = R$35.

Serviço:

Local: Rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema

Funcionamento: Quarta-feira (16h às 23h)

Cantinho do Frango

Legenda: A Rota Alucinação é composto por uma dose de cachaça Aviador + 2 bolinhos de feijoada Foto: Rogério Lima/ Prefeitura de Fortaleza

O Cantinho do Frango traz cinco tipos de combos. Para a Rota da Cachaça, o estabelecimento separou a experiência em rotas: Mucuripe, Alucinação, Engenho, Iracema e Chão Sagrado. Os valores variam de R$15,95 a R$27. O local disponibilizará o serviço todos os dias da semana, incluindo feriados.

“A nossa casa sempre valorizou muito a questão da cultura da cachaça. A gente sempre acreditou nisso como um produto regional. É um produto muito divulgado aqui. Então, antes da rota da cachaça, nós já tínhamos mais de quatrocentos títulos de cachaça na nossa casa. Essa rota só veio a acrescentar essa valorização”,explica Amanda Fonseca, proprietária do Cantinho do Frango.

Rota Mucuripe: Cachaça Colonial Tradição + Caldo de Feijão = R$15,95;

Rota Alucinação: Cachaça Aviador + 2 Bolinhos de Feijoada = R$18,70;

Rota do Engenho: Caipirinha com Weber Haus + Frango no Bagaço de Cana do Engenho = R$27;

Rota Iracema: Cedro do Líbano + 200g de Queijo Coalho com Melaço = R$26;

Rota Chão Sagrado: Cachaça Ypióca 150+ 2 Croquetes de Porco = R$16,75.

Serviço:

Local: Rua Torres Câmara, 71 - Aldeota

Funcionamento: Segunda a quinta-feira (10h às 16h)/ sexta-feira (10h às 22h)/ sábado e domingo (10h às 19h)



Embaixada da Cachaça

Legenda: No Combo 'cachaça com sacanagem’ são oferecidas quatro doses de 40ml de cachaça Foto: Rogério Lima/ Prefeitura de Fortaleza

Na Embaixada da Cachaça, o destilado é o foco do local. Serão quatro tipos da bebida disponíveis para o público ter uma variedade de sabores. A experiência vai custar a partir de R$25. Para quem deseja comer outro petisco, a casa vai dar desconto de 15% no produto. No local, haverá uma orientação de qual petisco combina melhor com o tipo de cachaça pedida.

Combo cachaça com sacanagem

Quatro doses de 40ml de cachaça + petisco ‘sacanagem’ (salsicha, queijo e azeitona)

Serviço:

Local: Rua João Brígido, 1245 - Joaquim Távora

Funcionamento: Segunda-feira a quarta-feira (10h30 às 23h)/ quinta-feira e sexta-feira (10h30 às 00h)/ sábado (10h30 às 20h)

Giz Cozinha Boêmia

Legenda: A piabinha no balde está presente nos dois combos ofertados pelo Giz Foto: Rogério Lima/ Prefeitura de Fortaleza

O Giz Cozinha Boêmia vai disponibilizar dois combos, com dois tipos de cachaça cada. O mais barato vai custar R$29,90 e o mais caro R$35. O petisco será igual para os dois combos.

Combo Cabra de Peste

1 cachaça cearense + 1 petisco = R$35,00

Escolha a cachaça: Cedro do Líbano ou Ypióca 150

Petiscos: caldinho de Feijão; caldinho de peixe; queijo coalho com melaço (200g); piabinha no Balde (120g), torresmo no saquinho; pastel sem vento (2 unidades)

Combo Apruma o Copo

1 cachaça mineira + 1 petisco = R$29,90

Escolha a cachaça: Colombina Cristal ou Providência

Petiscos: caldinho de feijão; caldinho de peixe; queijo coalho com melaço (200g); piabinha no balde (120g), torresmo no saquinho; pastel sem vento (2 unidades)

Serviço:

Local: Rua Professor Dias da Rocha, 579 - Meireles

Funcionamento: Segunda a quinta-feira (17h às 00h)/ sexta-feira a domingo (12h às 00h)

Raimundo do Queijo

Legenda: No combo patrimônio, são oferecidas 3 doses de cachaça cearense + 1 petisco Foto: Rogério Lima/ Prefeitura de Fortaleza

No Raimundo do Queijo, três doses de cachaça estarão presentes no Combo Patrimônio, que vai custar R$36. A casa vai ofertar três tipos de petisco. O serviço vai acontecer apenas nas quartas-feiras.

Combo Patrimônio

3 doses de cachaça cearense + 1 petisco = R$36

Escolha a cachaça: Ypióca 150, Aviador ou Coroca

Petiscos: queijo, paçoca ou castanha de caju

Serviço:

Local: Rua General Bezerril, 151 - Centro

Funcionamento: Quarta-feira (7h às 16h30)