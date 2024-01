Pré-Carnaval de fofura: crianças vestem fantasias, cores e sorrisos em Fortaleza; confira fotos

A empolgação coletiva do período carnavalesco levou famílias a festas do Pré-Carnaval de Fortaleza, neste domingo (14), com crianças vestidas com fantasias e envoltas por brincadeiras. Com muitos pequenos ainda de férias, a energia fica num patamar acima.

Super-heróis e super-heroínas, produções coloridas, personagens de jogos eletrônicos e elementos da natureza estiveram presentes nas estampas usadas pelo público infantil. A programação para as crianças durante a manhã está concentrada na Casa José de Alencar, na Messejana, e no Passeio Público, no Centro. Há ainda festa carnavalesca no Raimundo do Queijo.

Os registros do Pré-Carnaval de fofura são da fotógrafa Fabiane de Paula, que percorre as comemorações durante esta manhã.

Casa José de Alencar

Com movimentação tranquila, no início da manhã as primeiras famílias chegavam com as crianças e, alguns grupos, com alimentação para permanecer no espaço. Antes da programação musical, dinâmicas foram feitas com os pequenos.

Legenda: Fantasias e brincadeiras são parte da programação Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Momento une famílias em festividade Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Criatividade da o tom das festas infantis Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Festinhas carnavalescas animam crianças e famílias em Fortaleza Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Famílias se unem para celebrar período carnavalesco com crianças Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Momentos de lazer são alternativa para férias escolares Foto: Fabiane de Paula

Legenda: O lanche é garantido para as crianças Foto: Fabiane de Paula

Passeio Público

Você conhece a expressão cearense "cacunda"? Para muitas crianças, a vista privilegiada para a festa no Passeio Público foi em cima das costas dos pais e mães - na cacunda. Por lá, a movimentação estava agitada.

Legenda: Bebês e crianças menores foram colocadas nas costas Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Essa foi a forma encontrada por muitos pais para os filhos curtirem a festa Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Os primeiros carnavais são comemorados com os pais em Fortaleza Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Passeio Público recebeu centenas de crianças neste domingo Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Crianças fazem a festa "do alto" Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Festa recebe pessoas de diferentes idades Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Bebês, crianças e adultos compartilham o espaço Foto: Fabiane de Paula

Raimundo do Queijo

Neste domingo também ocorreu folia no Pré-Carnaval no polo do Raimundo do Queijo.

Legenda: Pré-carnaval no Raimundo dos Queijos é marcado com atrações para toda a família Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Pré-carnaval no Raimundo dos Queijos tem bloco e shows Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Raimundo dos Queijos é um dos polos do pré-carnaval de Fortaleza Foto: Fabiane de Paula

Por lá, a festa começou às 10h com Bárbara Sena e Banda, seguiu com o bloco A Turma do Mamão e concluiu com Mel Matos.