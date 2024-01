Sábado de Pré-Carnaval em Fortaleza tem desfiles, blocos e show de Roberta Sá; veja fotos

Da Praça do Ferreira ao Aterrinho da Praia de Iracema, o Pré-Carnaval de Fortaleza coloriu e agitou as ruas nesse sábado (13). Foi o segundo dia de programação do Ciclo Carnavalesco 2024.

Legenda: Foliões curtiram a noite de Pré-Carnaval em Fortaleza Foto: Daniel Calvet/Prefeitura de Fortaleza

A folia começou ainda à tarde, no Aterrinho, onde acontece o tradicional desfile de baterias. Camaleões do Vila, Baqueta Clube de Ritmistas e Bloco Bonde Batuque desfilaram. Lá, a noite terminou com show da cantora Roberta Sá e com o bloco Unidos da Cachorra.

Legenda: Roberta Sá encantou o público da Praia de Iracema Foto: Nayra Maria/Prefeitura de Fortaleza

Legenda: O Baqueta tocou na Praia de Iracema Foto: Daniel Calvet/Prefeitura de Fortaleza

Também teve a festa tradicional do bloco Concentra, Mas Não Sai, na Praça do Ferreira, onde a noite terminou com show de Calé Alencar.

Legenda: Bloco Concentra Mas Não Sai se apresentou na Praça do Ferreira Foto: Nayra Maria/Prefeitura de Fortaleza

Legenda: Calé Alencar cantou na Praça do Ferreira Foto: Nayra Maria/Prefeitura de Fortaleza

Legenda: Público se divertiu na Praça do Ferreira Foto: Nayra Maria/Prefeitura de Fortaleza

A programação do Pré-Carnaval da Cidade acontece semanalmente até fevereiro.

Veja onde tem Pré-Carnaval em Fortaleza neste domingo (14)

Benfica

13h - Pingo de Fortaleza

14h40 - Banda Couros e Metais

16h20 - Banda Manga Rosa

18h - Jean Dumont e Banda

Parque Rachel de Queiroz

16h - Banda Dragaxé Raiz do Poço

18h10 - Tia Samila

Passeio Público

9h às 12h

Charanga Tio Marcão e Banda

Pacote de Biscoito

Raimundo dos Queijos

10h - Bárbara Sena e Banda

12h10 - Bloco A Turma do Mamão

14h20 - Mel Matos

Pôr do Sol no Espigão do Náutico

17h - Di Ferreira e Banda

19h10 - Marina Cavalcante