Porto Iracema das Artes realiza exposição que aborda degradação ambiental com obras de 83 artistas

Em comemoração aos 10 anos do Programa Laboratórios de Criação, a Escola Porto Iracema das Artes inaugura a exposição 'Reflorestamento' nesta quinta-feira (22), no Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE), no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

Em cartaz até março de 2023 com visitação gratuita, a mostra reúne 79 obras de 83 artistas que tiveram passagem pelo Laboratório de Artes Visuais da Escola sob curadoria de Aline Albuquerque e Lucas Dilacerda.

A exposição coletiva reflete sobre a transformação da paisagem ambiental, social e subjetiva, além de enfatizar a necessidade de superar o cenário atual de degradação do ecossistema do planeta, e também da política e da sensibilidade.

A diretora de Formação e Criação do IDM/Porto Iracema das Artes, Elisabete Jaguaribe, destaca a relevância dessa mostra. "Os últimos anos foram muito duros, especialmente para os artistas brasileiros, alvos de perseguição política. Muito da força para resistirmos até aqui foi gerada pela beleza da arte produzida no Brasil".

Elisabete Jaguaribe diretora "Reflorestamento, aqui, funciona como uma metáfora de criação, que mobiliza sensibilidades, saberes, crises, dúvidas, experiências ancestrais. Uma multiplicidade de visões, capazes de nos indicar possibilidades para seguirmos na caminhada necessária à construção de uma vida mais igualitária no planeta".

Legenda: Gratuita, mostra é composta por dez núcleos temáticos Foto: Divulgação

Núcleos temáticos

A exposição é composta por 10 núcleos temáticos, nomeados de ninho, são eles: Gestações de si; Tecnologias ancestrais; Fabulações do arquivo; Cartografias do intolerável; Montagens infinitas; Potências do gesto; Transmutações afetivas; Ecologias da paisagem; Alianças interespécies; e Vibrações cósmicas.

Em cada 'ninho' há um verbete escrito por um grupo de pesquisadores e pesquisadoras para orientar a experimentação da linguagem no limiar de um provérbio, de um feitiço e de um dito popular.

Para a artista Núbia Augustinha, integrante da mostra, a Porto Iracema das Artes foi lugar de ampliação da formação dela em Artes Visuais. "A montagem de Reflorestamento é o encontro da produção artística dessa escola. Produção esta que atravessa Fortaleza, chegando noutras cidades do Brasil".