Coleção Igor Queiroz Barroso com mais de 190 obras chega ao Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo

Estreia nesta quinta - feira (15), às 19h, no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo (SP), a exposição "Centelhas em Movimento", que levará ao público, de forma gratuita, obras da Coleção Igor Queiroz Barroso.

Ao todo, são mais de 190 obras de qualidade atestada e pouco exibidas, apresentadas sob diferentes leituras curatoriais. No recorte realizado para a exposição - de uma coleção que abriga obras produzidas entre os séculos XVIII a XXI, de nomes nacionais e estrangeiros - destaca-se a produção de artistas atuantes no Brasil ao longo do século XX, sob a ambivalência do modernismo, movimento tão discutido neste ano em que se comemora os 100 anos da Semana de Arte Moderna paulista.

As esculturas, pinturas e desenhos reunidos indicam a diversidade contemplada pela mostra. Tiago Gualberto, que assina a curadoria do evento ao lado de Paulo Miyada, destaca obras conhecidas como Ídolo (1919) e Cabeça de Mulato (1934), de Victor Brecheret (1894-1955) e Índia e Mulata (1934), de Cândido Portinari (1903-1962).

Segundo a dupla de curadores, desde seu primeiro ambiente, a mostra compartilha enigmas sobre a formação da arte brasileira e seus profundos vínculos com o território e a nação.

Sobre a Coleção Igor Queiroz Barroso

O empresário Igor Queiroz Barroso é, atualmente, presidente do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz, do Instituto Myra Eliane e da Junior Achievement do Ceará. Também coordena o Conselho do Lar Torres de Melo. Atuou, ainda, na criação do Memorial Edson Queiroz, em Cascavel, no Ceará.

Serviço

Exposição "Centelhas em Movimento" - Instituto Tomie Ohtake visita Coleção Igor Queiroz Barroso

Local: Instituto Tomie Ohtake, à Av. Faria Lima 201 (Entrada pela Rua Coropés 88) - Pinheiros SP

Abertura: 15 de dezembro de 2022, às 19h

Visitação: Até 19 de abril de 2023

De terça a domingo, das 11h às 20h

Entrada franca