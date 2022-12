Férias no cinema de graça ou pagando pouco: São Luiz exibe de 'King Kong' a filmes cearenses

Prepare a pipoca. Até o fim de dezembro, o Cineteatro São Luiz exibirá um panorama de filmes para ninguém colocar defeito. São clássicos e contemporâneos, gratuitos e a preço acessível, tudo no mesmo espaço e nesse período de férias. Imperdível.

Neste sábado (17), às 10h, o projeto Cinema e Literatura exibe gratuitamente o documentário “A descoberta do mundo”, de Taciana Oliveira, sobre a escritora Clarice Lispector. Às 13h30, por sua vez, começa a sessão do clássico “King Kong” (1976), de John Guillermin.

Já às 16h30, tem a quinta e última temporada de “The Walking Agreste”, na qual Tânia e seu bando tentam sobreviver ao apocalipse zumbi no Ceará. A série de ficção é da humorista Dinah Moraes.

Para além disso, de forma a manter a tradição, acontece a Mostra de Filmes Clássicos São Luiz até o dia 23, com entrada gratuita. São exibidos 10 filmes de renomados diretores de vários países. Clássicos do terror, fantasia, drama, guerra e aventura na telona.

Histórias da terrinha

O cinema cearense, claro, também ganha destaque na programação. O filme infantil da diretora Barbara Cariry, "Pequenos Guerreiros”, será um dos exibidos, sobre um casal que decide viajar até a cidade de Barbalha, junto do filho e sobrinhos, na intenção de pagar uma promessa. Enquanto exploram a natureza e os costumes do sertão, as três crianças vivem uma aventura que as unirá para sempre.

A outra produção é do ator e diretor cearense Gero Camilo. Trata-se de uma releitura cinematográfica da premiada peça “Aldeotas”, sobre os amigos Levi e Elias. Aos 50 anos, Levi volta para reencontrar o amigo no dia do funeral, no qual as memórias dos dois são revividas antes do último adeus.



Serviço

Filmes em exibição no Cineteatro São Luiz durante dezembro

Até o dia 23 de dezembro, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Horário de funcionamento da bilheteria: terça a sexta no horário de 9h30 às 18h e, aos sábados, no horário de 9h30 às 17h - sujeito a alterações de acordo com a programação.

Programação completa

Dia 16 de dezembro

“Pequenos Guerreiros”

Sessões: 16.12 [14h] / 20.12 [16h] / 21.12 [16h] / 22.12 [16h] / 23.12 [14h30]

Entrada: R$ 5,00 (meia entrada e R$10,00 (Inteira) | Classificação Indicativa: Livre

Direção: Bárbara Cariry | Drama | Brasil | 2022 | 1h14 | Português

“Aldeotas”

Sessões: 20.12 [14h] / 21.12 [14h] / 22.12 [14h]

Entrada: R$ 5,00 (meia entrada e R$10,00 (Inteira) | Classificação Indicativa: 14 anos

Direção: Gero Camilo | Drama | Brasil | 2022 | 1h25 | Português

Dia 17 de dezembro

10h: Cinema e Literatura | “A Descoberta do Mundo”

Entrada: Gratuita | Classificação Indicativa: 10 anos

Direção: Taciana Oliveira | Documentário | Brasil | 2022 | 1h44 | Português

16h30: Pré-estreia da 5ª Temporada da série “The Walking Agreste”

Entrada: R$ 5,00 (meia entrada e R$10,00 (Inteira) | Classificação Indicativa: Livre

Direção: Dinah Moraes | Ceará | 2022 | Fantasia | 1h20 | Português

Mostra de Filmes Clássicos São Luiz

Gratuito | Classificação indicativa: verificar em cada filme

16.12 | 16h - “Um Lobisomem Americano em Londres”

Entrada: Gratuita | Classificação Indicativa: 16 anos

Direção: John Landis | Terror, Fantasia | EUA, Reino Unido, Irlanda do Norte | 1983 | 1h37 | Legendado

16.12 | 18h30 - “O Príncipe das Sombras”

Entrada: Gratuita | Classificação Indicativa: 14 anos

Direção: John Carpenter | Terror, Fantasia | EUA | 1987 | 1h42 | Legendado

17.12 | 13h30 - “King Kong”

Entrada: Gratuita | Classificação Indicativa: 14 anos

Direção: John Guillermin | Aventura, Fantasia | EUA | 1976 | 2h14 | Legendado

20.12 | 18h30 - “A Guerra do Fogo”

Entrada: Gratuita | Classificação Indicativa: 14 anos

Direção: Jean-Jacques Annaud | Aventura | França, Canadá | 1981 | 1h40 | Legendado

21.12 | 18h30 - “O Quinto Elemento”

Entrada: Gratuita | Classificação Indicativa: 14 anos

Direção: Luc Besson | Ficção Científica | França, Inglaterra, Estados Unidos | 1997 | 2h05 | Legendado

22.12 | 18h30 - “O Franco Atirador”

Entrada: Gratuita | Classificação Indicativa: 16 anos

Direção: Michael Cimino | Drama, Guerra | EUA | 1979 | 3h03 | Legendado

23.12 | 16h30 - “Planeta Fantástico”

Entrada: Gratuita | Classificação Indicativa: 12 anos

Direção: René Laloux | Animação | EUA | 1973 | 1h12 | Legendado

23.12 | 18h30 - “Ran”

Entrada: Gratuita | Classificação Indicativa: 16 anos

Direção: Akira Kurosawa | Japão | 1985 | Ação, Drama, Guerra | 2h34 | Legendado

