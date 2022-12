Planetário retoma programação com equipamentos mais modernos; espaço é referência na América Latina

Após passar por atualização dos equipamentos, iniciada em novembro, o Planetário Rubens de Azevedo retoma a programação a partir deste final de semana com quatro sessões, que abordam o Big Bang, física de objetos celestes e constelações, e uma exposição gratuita. Com as mudanças, o espaço se torna o mais moderno da América Latina e é uma excelente atração para quem quer ver "de perto" as estrelas.

As sessões disponíveis de exibição “Kaluoka'hina - O Recife Encantado” (sessão infantil); “A Lenda da Princesa Acorrentada” (sessão infantojuvenil); “Passaporte para o Universo” (sessão juvenil-adulta) e “A Luz e o Berço da Vida” (sessão juvenil-adulta). Os ingressos custam R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia e podem ser comprados antecipadamente pelo site ou na bilheteria física do Complexo Dragão do Mar.

Legenda: Na sessão 'A luz e o berço da vida', os visitantes conhecem mais da história da origem do Universo

Nas exibições, crianças, jovens e adultos assistem às projeções que contam histórias diversas que se passam no Espaço Sideral, no oceano ou na Terra. É possível aprender mais sobre a origem do universo, além de ter um tour especial com Galileu Galilei pelos lugares mais distantes do espaço ou de conhecer a história de várias mitologias atreladas às estrelas e astros celestes.

Voltada para as crianças e proporcionando uma experiência imersiva para toda a família, a exibição “Kaluoka'hina - O Recife Encantado” traz um mistério sobre a Lua, dois peixes e a aventura de suas vidas. A sessão oferece uma história emocionante e ensina de uma forma lúdica a proteger o meio ambiente.

Legenda: Equipamentos permitem visualização projetada em toda a cúpula Foto: Divulgação

Exposição gratuita

Além das exibições, o Planetário apresenta a exposição “O Mais Famoso dos Eclipses” em cartaz até o dia 30 de janeiro de 2023. A mostra retrata a expedição científica que comprova a Teoria da Relatividade Geral, de Albert Einstein, trazendo detalhes sobre como foram registradas as fotografias da posição das estrelas próximas à borda solar na cidade de Sobral (Ceará).

O conteúdo foi produzido pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e remete à ocasião que pôs em teste a teoria de Einstein sobre a curvatura da linha do espaço-tempo, em 1919. O fenômeno foi observado e fotografado por cientistas em Sobral, naquele mesmo ano, comprovando a teoria.

Hoje, a Teoria da Relatividade Geral permite descrever o Universo e entender o comportamento dos astros, das galáxias, das estrelas e dos buracos negros.

Atualização dos equipamentos

Iniciada em novembro, o Planetário passou por uma atualização dos equipamentos e agora conta com projetores da marca alemã Carl Zeiss - modelo Skymaster ZKP 4 LED - Velvet Duo e Sistema PowerDome, controlados por oito computadores, que possibilitam a exibição de imagens de alta qualidade em projeção Full Dome, ou seja, em toda a cúpula.

Com isso, o Rubens de Azevedo se tornou o planetário digital mais moderno da América Latina. Para o diretor do espaço, Dermeval Carneiro, as mudanças ampliam o potencial dos recursos tecnológicos do equipamento.

Legenda: Sessão 'A Lenda da Princesa Acorrentada' traz história de constelações e mitologias Foto: Divulgação

"Com os novos recursos, o Planetário, que já atuava no binômio turístico-pedagógico, atendendo a visitantes locais, turistas e escolas, agora dispõe de novas possibilidades de articulação entre ciência, cultura, arte e educação", afirma o gestor.

Legenda: Uma das sessões é voltada para o público infantil Foto: Divulgação

Confira a programação completa

17 de dezembro (sábado)

9h às 20h - Visitação à exposição "O Mais Famoso dos Eclipses"

No Espaço Mix

Acesso gratuito e livre. Em cartaz até 30 de janeiro de 2023



Sábados e domingos de dezembro

17h - Kaluoka'Hina - O Recife Encantado (sessão infantil)

18h - A Lenda da Princesa Acorrentada (sessão infantojuvenil)

19h - Passaporte para o Universo (sessão juvenil-adulta)

20h - A Luz e o Berço da Vida (sessão juvenil-adulta)

Quintas e sextas de dezembro (a partir de 22/12)

18h - Kaluoka'Hina - O Recife Encantado (sessão infantil)

19h - A Lenda da Princesa Acorrentada (sessão infanto juvenil)

Serviço

Programação do Planetário Rubens de Azevedo em dezembro

Sessões no Planetário aos sábados e domingos (a partir de 17/12, exceto nos dias 24, 25 e 31/12/22 e 01/01/23) e às quintas e sextas (a partir de 22/12).

Ingressos: R$ 10,00 (meia) / R$ 20,00 (inteira)

Classificação livre. Duração média de 30 minutos. Capacidade: 67 lugares.

Local: Planetário Rubens de Azevedo - Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema)

