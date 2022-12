Gratuita, Virada Cultural reúne mais de 50 atrações em Fortaleza e homenageia Belchior e Sardinha

Música, poesia, performance. Ao longo de quatro dias, o Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) congregará isso e muito mais. A Virada Cultural inicia nesta quinta-feira (15) e segue até domingo (18) com ampla e gratuita programação. São mais de 50 atrações e diferentes linguagens conversando entre si e com o público.

Repetindo o feito de todas as edições, nesta os homenageados também são de peso. Belchior e Tarcísio Sardinha dividem o posto. O primeiro, lendário cantor e compositor da Música Popular Brasileira, dono de canções inesquecíveis; o segundo, uma das maiores referências da música do Ceará para o Brasil, compositor, multi-instrumentista, arranjador e personagem de Fortaleza.

Dadas as prerrogativas, vamos às atividades. Já na quinta-feira (15), às 11h,o projeto "Conversas Filosóficas" reúne Felipe Araújo (jornalista, advogado e músico), Altino Farias (proprietário do bar Embaixada da Cachaça) e Vânia Vieira (sócia do Simpatizo Amor de Bar) para debater o tema "Filosofia, Boteco e Cidade". Tudo acontece no bar Raimundo dos Queijos, ao lado do CCBNB.

Na sequência, também no Raimundo dos Queijos, acontece o Sarau Choro, Samba e Poesia, com Iann Calíope, Jam Farias, Alisson Félix, Rafael Melo e Maria Vitória", alternando chorinho e declamação de poemas. E, às 19h, será o show de abertura, um tributo a Tarcísio Sardinha com Bárbara Sena, violonista, cantora, compositora, filha do mestre, e convidados especiais. Será no Palco Galeria.

Legenda: O músico Calé Alencar integra a programação do projeto Foto: Divulgação

Ainda na quinta, apresentações de Edinho Vilas Boas, Fernando Rosa e Juruviara, Vannick Belchior e DJ Alan Morais completam a galeria de ações. Na sexta (16), às 19h, no Palco Galeria, o projeto "Palco Nosso de Cada Dia" tem shows de Edmar Gonçalves, Pingo de Fortaleza, Marina Cavalcante, Ângela Lopes e Samuel Rocha.

Às 21h, no mesmo palco, apresentação de Chambinho do Acordeom; a DJ Ada Porã se apresenta na Escada, nos intervalos entre os shows. Por sua vez, às 23h, acontece o projeto Reggae Women, reunindo shows de Roberta Kaya, Key´lamour, Carú Lina, DJ Manu Star, DJ Indira Marley e professor Wagner (responsável pela mostra de dança reggae de salão).

Diversidade

No sábado, atrações infantis. A programação de teatro Criança e Arte tem início às 14h, com o espetáculo "O Circo de Uma Mulher Só", da Companhia Itinerante de Malabares, no palco CCBNB. Em formato de varieté, a montagem conta com pequenos números de música, malabarismo e acrobacia.

Às 17h, acontece a peça "Napoleão", com o grupo Pavilhão da Magnólia, no palco CCBNB, contando a história de um menino tímido, cheio de futuro, cujo sonho é cantar. O texto e a direção são de Marcelo Romagnoli.

Legenda: Caçula do eterno rapaz latino-americano, Vanick Belchior entoará sucessos do pai Foto: Divulgação

Às 18h30, terá show de Elizio Cartaxo, no Palco Galeria, precedendo o espetáculo "Música Popular Cearense", que reúne, às 19h, Luiza Nobel, Calé Alencar, Charles Wellington, Pedro Falcão, Tatianna Freitas, Tuanny Colaço e Ercília Lima. Já às 21h, será a vez do Blues da Virada, com Raara, Marcelo Justa, Paulo Façanha, Marcus Caffé, Iran BZ, Pantico Rocha, sob direção musical de Hoto Jr.

Rock da Virada, reunindo as bandas Corja!, Plastique Noir, Damn Youth e Réu Podre, e DJ Renatinha dão o toque final da noite.

No domingo, último dia de Virada Cultural, a programação tem início às 10h, com o show de Caíke Falcão e Zé Rodrigues, no Palco Galeria. E segue às 11h, com a oficina Criança e Arte - Momento Malabarístico, com Pedro Bailoni, no palco Galeria.



Serviço

Virada Cultural do CCBNB Fortaleza

Desta quinta-feira (15) a domingo (18), no Centro Cultural Banco do Nordeste Fortaleza (Rua Conde D´Eu, 560, Centro). Entrada franca em todas as atividades

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil