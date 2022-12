Quer aprender a dançar funk? Fundadora da Afrofunk Rio faz aulão gratuito no Porto Iracema das Artes

Para soltar o quadril e enaltecer a cultura do funk, o Porto Iracema das Artes realiza um aulão gratuito com Taísa Machado, fundadora da Afrofunk Rio e tutora na 10ª edição do Laboratório de Dança, nesta sexta-feira (16), às 18h.

Aberta ao público, a atividade acontece no Pátio da Escola e faz parte das Rotas de Criação do projeto “Solta o Ponto Batidão”, desenvolvido pelos artistas Gabriele Dalyla, Cabulosa e Átila Bruno sob a tutoria de Taísa.

O projeto promove as perspectivas negras e periféricas sobre o corpo sensível ao funk, investigando o BPM e suas influências, variações e modificações na criação de movimento no corpo e espaço.

Taísa é carioca e fundou a Afrofunk Rio, plataforma de experiências e conteúdos para o movimento funk carioca que atua como tecnologia social e o corpo dançante como fonte de conhecimento e inspiração.

Rotas de criação

As Rotas de Criação são momentos de partilha pública dos processos e pesquisas desenvolvidos nos Laboratórios de Criação da Porto Iracema das Artes.

A atividade é parte do Laboratório de Dança, que integra o Programa de Formação em Dança da Escola, para fomentar o desenvolvimento de processos de pesquisa coreográfica e criação em dança que, em seu campo expandido, podem integrar poéticas do corpo e suportes diversos.

Serviço

Aulão de Funk com Taísa Machado

Sexta-feira (16), às 18h

No Pátio da Escola Porto Iracema das Artes (Rua Dragão do Mar, 160, Praia de Iracema).

Gratuito e aberto ao público