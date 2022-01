Poema inédito de Mario Quintana é encontrado por livreiro em Porto Alegre

O livreiro George Augusto, de Porto Alegre (RS), localizou um poema inédito de Mário Quintana, que morreu em maio de 1994. O manuscrito "Canção do Primeiro Ano" foi achado dentro de um livro do poeta, adquirido de uma coleção particular com mais de 5 mil volumes.

O papel desgastado, que contém a assinatura de Quintana, data de 1º de janeiro de 1941. A grafia do poeta foi comparada com outros registros da letra dele. George teve a ajuda do professor e diretor do Theatro São Pedro, Antônio Hohlfeldt.

Ao G1, o livreiro disse ainda que localizou no acervo "bilhetes de loteria, cartas, poemas de desespero de um amor rompido".

O presidente da Associação de Amigos da Biblioteca Pública Estadual do RS, Gilberto Schwartzmann, confirmou a originalidade do documento, cuja produção tem o mesmo formato de outras poesias escritas por ele.

A entidade comprou o poema e o livro para serem doados ao acervo da biblioteca. O manuscrito também deverá ser exposto na Casa de Cultura Mário Quintana, no Centro de Porto Alegre, onde ele viveu.

Canção do primeiro do ano

Pelas estradas antigas

As horas vêm a cantar.

As horas são raparigas,

Entram na praça a dançar.

As horas são raparigas…

E a doce algazarra sua

De rua em rua se ouvia.

De casa em casa, na rua,

Uma janela se abria.

As horas são raparigas

Lindas de ouvir e de olhar.

As horas cantam cantigas

