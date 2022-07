Poço da Draga recebe programação cultural e socioambiental neste sábado (2)

A comunidade do Poço da Draga, na Praia de Iracema, irá receber o Festival Meu Metro Quadrado, evento aberto ao público, com uma programação cultural e socioambiental diversa neste sábado (2).

Entre as atividades ofertadas na programação, estão oficinas, feijoada com samba, espetáculos de dança e teatro, feirinha e um tradicional forró para encerrar as festividades.

As atividades serão gratuitas para os moradores do Poço da Draga e terão valores simbólicos, a partir de R$ 20 + doação de recicláveis para os demais interessados, e se estenderão pelos períodos da manhã, tarde e noite. Todos os valores arrecadados, em dinheiro ou recicláveis, serão integralmente repassados para a comunidade que habita o Poço da Draga.

Programação

A programação irá ocupar diversos espaços do Poço e está dividida em Lugar de Afeto – com experiências sensoriais; Lugar de Participação – com ações participativas e de integração; e Lugar de Arte – com apresentações artístico-culturais.

O dia de atividades começa a partir das 8h, com uma ação de limpeza da praia no trecho onde está localizada a Ponte Velha, dando início a uma extensa programação.

A banda de samba Brasil e Feijoada se apresentará das 12h às 15h. Das 16h às 20h, durante toda a programação, será possível conhecer o trabalho dos artesãos da comunidade na Feirinha do Poço. O período noturno terá uma programação mais festeira, com apresentações artísticas e culturais, contemplando adultos e crianças.

O evento, idealizado pela jornalista Roberta Bonfim, é uma comemoração aos 10 anos da revista cultural eletrônica Lugar ArteVistas.

Mais informações sobre a programação, inscrições, horários e valores para as oficinas no Instagram @lugarartevistas ou no Coletivo Fundo da Caixa. As vagas são limitadas.

Serviço

Festival Meu Metro Quadrado – 10 Anos Lugar ArteVistas

Data: 2 de julho, sábado

Lugar: Poço da Draga

Horário: das 8h às 22h

Idealização e realização: Roberta Bonfim e Poço da Draga