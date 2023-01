O que fazer em Fortaleza na chuva: um guia com cafés, cinemas, livrarias e museus

Chegou janeiro, e Fortaleza nem parece Fortaleza. Sol escondido, temperaturas mais baixas, chuvinha intermitente. Se, por um lado, é quase impossível fazer uma programação cultural com esse cenário, por outro dá para investir em passeios que, embora mais introspectivos, não deixam de ser calorosos e super aconchegantes.

Neste guia, selecionamos algumas opções de lugares e atividades para você fazer nesses dias de água escorrendo do céu. Na maioria gratuitos, eles chamam para conversas, contemplações artísticas e muita imersão. Detalhe: não são restritos a um público específico. Portanto, vá com você mesmo ou reúna a família e amigos para curtir os momentos.



Cinema pra quê te quero

Foto: Divulgação

Um dos rolês mais bacanas de fazer quando a chuva cai é ocupar os cinemas da Capital. Espalhados pelos quatro cantos da cidade, possuem filmes para todos os gostos e funcionamento em quase todos os dias da semana. Em shoppings, por exemplo, as sessões são diárias, com os principais lançamentos da sétima arte em cartaz.

Por sua vez, os cinemas de rua – a exemplo do Cinema do Dragão e do Cineteatro São Luiz – possuem programação mais específica. No Dragão, está acontecendo a 9ª Mostra Retroexpectativa, incluindo exibição de clássicos. No São Luiz, mostras diversas, focando inclusive nas crianças, dão o tom da agenda. É conferir os horários, garantir a pipoca e ir.

Serviço

Sessões de cinema disponíveis em vários shoppings de Fortaleza e nos seguintes cinemas de rua: Cinema do Dragão (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) e Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro). Programação aqui e aqui, respectivamente

Um bom lugar pra ler um livro

Legenda: Livraria Arte & Ciência, com unidades no Benfica e no Centro, é ótima pedida para os dias frios Foto: Kid Júnior

Se Djavan cantou o mantra para dias frios, é claro que precisaríamos incluir o item na lista. A Capital é farta em espaços nos quais o livro é carro-chefe. São bibliotecas e livrarias sempre prontas a receber quem chega, com títulos atraentes e programação variada. Em alguns, o onipresente cheiro de café torna tudo ainda mais especial.

Nesta matéria, fizemos um compilado com algumas das melhores livrarias de Fortaleza. Além delas, bibliotecas como a Biblioteca Pública do Ceará; a Livro Livre, no Curió; a Biblioteca Municipal Dolor Barreira; a biblioteca da Universidade de Fortaleza, além de várias outras, garantem um trajeto inspirador. Isso sem falar nos sebos… Muitas leituras!

Bem pertinho da arte

Legenda: Obras na Pinacoteca do Ceará Foto: Fabiane de Paula

Sobretudo nos últimos meses – a partir da inauguração de equipamentos e abertura de novas mostras – Fortaleza ganhou um boom de programações voltadas para amantes das Artes Visuais. Os trabalhos contemplam diferentes temáticas e possuem propostas bastante interessantes, sempre merecedoras de olhares.

Pinacoteca do Ceará – por sinal, com exposição sugestiva em cartaz, “Bonito pra chover” –, Museu da Fotografia Fortaleza, Museu da Imagem e do Som, Museu da Cultura Cearense, Espaço Cultural Unifor, Centro de Memória Raízes da Sabiaguaba… São várias as opções. A seleção segue o mesmo trajeto dos demais passeios: ideais para todos os públicos. Vamos?

Que tal um café?

Legenda: Cafés, a exemplo da Padoca Les Roches, são espaços de sabor, encontro e longas conversas Foto: Reprodução/Instagram

Sentiu o aroma daí? Eu também. Afinal, nada melhor que combinar o tempo frio com um café quentinho. A Capital também não deixa a desejar nesse aspecto. Das casas mais tradicionais às recentemente abertas, o catálogo de produções é farto e, claro, sinônimo de conversa longa e encontro marcado.

Greta Café, Molino Padaria Artesanal, Le Pain Le Café, Café Consulado, Torra Café, Bleecker, Padoca Les Roches e Cafeteria Santa Clara, no shopping RioMar Fortaleza, são exemplos de lugares ideais para ir quando as temperaturas estiverem mais baixas. Em algumas livrarias, a exemplo da Lamarca, a bebida também pode ser apreciada. Só vão!

Emoções no palco

Legenda: “Molière”, com Matheus Nachtergaele, traz à tona uma disputa entre a Comédia e a Tragédia Foto: Divulgação

Claro que o Teatro não podia faltar no guia. Uma das expressões artísticas mais antigas da humanidade, sempre reserva a quem o assiste emoções tão grandes quanto fundamentais. Do Dragão do Mar ao Theatro José de Alencar, passando pelo São Luiz, vários palcos estão prontos para abraçar plateias.

Nesta matéria, fizemos um compilado com as apresentações de janeiro de 2023. Peça com Matheus Nachtergaele, projeto do grupo Pavilhão da Magnólia, montagem para crianças sobre ancestralidade e espetáculo musical são destaques. A pedida é excelente para aquecer o espírito e permitir a cultura chegando cada mais longe.