Unifor estimula valorização da arte e cultura em espaço com visitação gratuita

Acreditando na missão de educar sob diferentes filosofias, a Universidade de Fortaleza (Unifor), da Fundação Edson Queiroz, ganha destaque pela oferta de diferentes instrumentos para valorização da arte e cultura. Desde 1988, o Espaço Cultural Unifor promove acesso gratuito a centenas de exposições para todos os tipos de público e idades. O Espaço Cultural é a iniciativa da vez no quadro Canal Unifor, presente na programação do Sistema Verdes Mares, no programa Conexão Verdinha, nesta sexta-feira (05), às 9h30.

Educação pela arte

Além da formação de diferentes plateias, o professor Randal Pompeu, vice-reitor de Extensão e Comunidade Universitária, destaca que os projetos culturais apresentam um aspecto pedagógico e que têm como público-alvo preferencial crianças e adolescentes na plateia.

“Todas as exposições do Espaço Cultural Unifor são gratuitas e abertas a públicos de todas as idades. Os projetos culturais da Fundação Edson Queiroz apresentam sempre um forte aspecto pedagógico, especialmente em virtude de sua natureza, como mantenedora da Universidade de Fortaleza. Nesse trabalho de formação de plateia, crianças e adolescentes têm sido, ao longo dos anos, nosso alvo preferencial”, pontua.

Patrimônio Artístico Municipal

O Espaço Cultural Unifor atrai centenas de turistas em busca de apreciar as diferentes identidades artísticas do Ceará e exposições nacionais e internacionais renomadas. Em 2016, o espaço foi reconhecido como Patrimônio Turístico de Fortaleza, por meio da Secretaria de Turismo de Fortaleza (Setfor), equipamento da Prefeitura Municipal, tornando-se a primeira iniciativa privada a receber o título.

Acessibilidade

Com adesão às políticas nacionais de inclusão, o Espaço Cultural Unifor garante a fruição de obras artísticas a PCDs. A condução das visitas é feita por mediadores capacitados pela curadoria e pelo setor de arte-educação para atender às necessidades de acessibilidades dos mais diferentes públicos.

Encerrada no final do mês de julho, a exposição “100 Anos da Semana de Arte Moderna em Acervos do Ceará”, apresentou peças adaptadas ao toque, audiodescrição e legendas em braille que garantiram mais acessibilidade aos visitantes das galerias.

“Para desenvolvimento dessas iniciativas, tivemos a colaboração de professores ligados à temática e de pessoas com limitações físicas, que atestaram a qualidade das ações empreendidas”, explica Randal.

Funcionamento

O Espaço Cultural Unifor prepara o lançamento de duas exposições para 6 de setembro: “34ª Bienal de São Paulo – Faz escuro mas eu canto” e “Jardim dos Anjos: Francisco de Almeida – 60 anos”. A primeira exposição segue até 4 de dezembro e foi viabilizada por meio de parceria da Fundação Bienal de São Paulo com a Fundação Edson Queiroz.

Além de São Luís (MA), Campinas (SP), São José do Rio Preto (SP), Campos do Jordão (SP), Belo Horizonte (BH) e Fortaleza (CE), outras cidades brasileiras e do exterior estão previstas para receber recortes da 34ª Bienal este ano, são elas: Brasília (DF), Belém (PA), Rio de Janeiro (RJ), Santiago (Chile) e Arles (França).

Já a segunda exposição é um relato do percurso artístico do artista Francisco de Almeida nos últimos 35 anos. As obras selecionadas transpõem ao público uma imersão não somente na produção artística de um dos grandes expoentes atuais da arte contemporânea do Ceará, como também na representatividade autêntica da brasilidade almejada desde os primórdios do modernismo brasileiro.

A visitação ao Espaço Cultural Unifor é gratuita e aberta para todos os públicos, com destaque para estudantes de escolas públicas e particulares, além de alunos, professores e egressos da Universidade de Fortaleza.

Serviço

Horário de funcionamento: de terça a sexta-feira, das 9h às 19h, e aos sábados e domingos, das 10h às 18h.

As visitas guiadas podem ser agendadas pelo telefone (85) 3477-3319 e pelo e-mail espacocultural@unifor.br.

