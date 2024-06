Noite dos solteiros: confira festas para curtir em Fortaleza se você não está namorando

O Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, costuma oferecer uma série de programações culturais e gastronômicas para quem quer aproveitar a data. Em Fortaleza, porém, há também festas especiais para quem está solteiro e quer aproveitar a semana para se divertir e conhecer pessoas.

Confira opções para aproveitar as "noites dos solteiros" na Capital nos próximos dias:

Festa no rooftop com vista para o mar

Legenda: Gran Marquise oferece programação para quem quer se divertir na noite do dia 12 Foto: Reprodução/Instagram

No Dia dos Namorados, o Gran Marquise terá uma noite especial para quem quer encontrar um novo romance: o Date nas Estrelas, novo projeto que reúne música, alta gastronomia, drinks elaborados e uma linda vista da Cidade.

O evento ocorre na cobertura do hotel e terá mesa de frios, estação de quentes e estação de sobremesas. O ingresso, no valor de R$ 180 por pessoa, já inclui o couvert. Bebidas são cobradas por fora.

Serviço

Quando: Quarta-feira, 12 de junho

Onde: Hotel Gran Marquise (av. Beira Mar, 3980 - Mucuripe)

Horário: 17h30 às 22h

Ingressos: R$ 180 | Vendas online, neste link

Mais informações: @granmarquise

Para dançar forró

A tradicional Quarta do Forró do Complexo Armazém, no entorno do Dragão do Mar, ganha edição especial nesta quarta-feira (12). A noite será animada para todos os públicos: além de muito forró, a boate do espaço terá set do DJ Rodney King.

Serviço

Quando: Quarta-feira, 12 de junho

Onde: Complexo Armazém (av. Almirante Jaceguai, 19 - Praia de Iracema)

Horário: 22h

Mais informações: @complexoarmazem_oficial

Festa de nerd

Legenda: Bailão Nerd ocorre em diversas capitais do País Foto: Reprodução/Instagram

No próximo fim de semana, os apaixonados pela cultura geek de Fortaleza poderão curtir a edição de São João do Bailão Nerd, evento que reúne DJs especializados em músicas do universo nerd, como rap e aberturas de animes, k-pop, j-rock e muito mais.

O evento será realizado no Vibe 085 Pub e contará com karaokê, fliperama liberado, promoções no bar e open shot para os primeiros 50 cosplayers que chegarem fantasiados. A festa terá ainda o "Tinder Otaku", com distribuição de adesivos para identificar quem quer paquerar, curtir sozinho ou de casal.

Serviço

Quando: Sábado, 15 de junho

Onde: Vibe 085 (av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)

Horário: A partir das 21h

Ingressos: R$ 30 | Vendas no Sympla

Mais informações: @bailaonerd e @vibe085pub