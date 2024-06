Dia dos Namorados: veja onde comemorar a data em Fortaleza

O Dia dos Namorados se aproxima e, para a data especial, restaurantes, bares e espaços culturais preparam uma série de eventos para quem quer comemorar a data fora de casa. Em Fortaleza, as opções são variadas e vão de concerto de música clássica a jantares com opções para todos os gostos.

Para te ajudar a escolher o destino ideal, o Verso elaborou um guia com mais de 15 opções de lugares para celebrar a dois. Confira:

Programação cultural

Cineteatro São Luiz

Legenda: Orquestra fará interpretações de clássicos Foto: Guilherme França/Divulgação

Na noite dos namorados, a Orquestra Contemporânea Brasileira, regida pelo maestro Arley França, faz um concerto especial no Cineteatro São Luiz. Com participação do cantor David Valente, o show terá releituras de clássicos nacionais e internacionais, como "Anunciação", "La Vie en Rose", "My Way", "La Barca" e outras. Os ingressos já estão à venda.

Serviço

Endereço: R. Major Facundo, 500, Centro

Horário: 19h

Ingressos: Variam de R$ 19,90 (meia-entrada, plateia superior) a R$ 80 (inteira, plateia inferior) | Vendas no Sympla

Mais informações: @cineteatrosaoluiz

Classificação livre

Esquina Brasil

Legenda: Uma das atrações da noite será a cantora Shirley Cordeiro, com participação de Felipe Cazaux Foto: Divulgação

O espaço de gastronomia e cultura realiza dois shows na quarta-feira (12). O show Noite dos Românticos, em que o músico cearense Lúcio Ricardo irá interpretar sucessos de Roberto Carlos, começa às 20h; já o show Esquina Blues, com a cantora e compositora Shirley Cordeiro e o guitarrista Felipe Cazaux, trará clássicos do soul, funk, blues e rock e terá início às 22h.

Além das atrações musicais, o Esquina Brasil ainda conta com menu de entradas, petiscos, pratos principais e drinks alcoólicos e não alcoólicos.

Serviço

Endereço: Av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres

Horário: 20h / 22h

Couvert: Show "Noite dos Românticos", com Lúcio Ricardo - R$ 15 / Show "Esquina Blues", Shirley Cordeiro - R$ 20

Mais informações: @esquinabrasilfortaleza

Jantares especiais

Asttore Forneria

O restaurante terá um jantar especial com duas opções de menu completo, ambos com entrada, prato principal, sobremesa e taxa de serviço inclusa. O pacote Passione (R$ 220) inclui seis opções de pizzas como prato principal, com sabores como Calabresa com geleia de pimenta, Marguerita premium e Camarão com palmito.

Já o pacote D'amore (R$ 300) tem como pratos principais parpadelle de camarão, tagliatelle gorgonzola e tiras de filé, risoto de camarão e amêndoas, filé malbec e salmão maracujá. O evento também terá música ao vivo, com o duo Outrora.

Serviço

Endereço: Rua 8 de setembro, 149 - Varjota

Horário: A partir das 18h

Valores:

Reservas e mais informações: (85) 98188-2961 e (85) 98733-7845 / @asttoreforneria

Bacco Vino & Cucina

Legenda: Evento "Il Cupido" terá jantar completo e música ao vivo Foto: Divulgação

O restaurante Bacco Vino & Cucina realiza o jantar Il Cupido, com menu especial para o Dia dos Namorados. O pacote para casal (R$ 330 + R$ 25 do couvert) inclui entrada para compartilhar, prato principal e sobremesa para compartilhar.

Para o prato principal, é possível escolher entre spaghetti alla carbonara, risotto al frutti di maré, filetto com gorgonzola e salmone con purê di mandioquinha.

O evento ainda terá música ao vivo, com apresentação do maestro Gladson Carvalho (piano) e do maestro Matheus Albuquerque Rodrigues (violino).

Serviço

Endereço: R. Ana Bilhar, 987 - loja 6 - Varjota

Valores: R$ 330 (jantar para duas pessoas) + R$ 25 (couvert)

Reservas e mais informações: (85) 99417-5304 / @baccovineria

Brewstone Pub

Legenda: Brewstone Pub realiza "Beer My Valentine" no Dia dos Namorados Foto: Reprodução/Instagram

Um menu de quatro passos espera os apaixonados no Brewstone Pub. O jantar Beer My Valentine terá amouse bouche, entrada, prato principal e sobremesa. No prato principal, é possível escolher entre medalhão angus com gnocchi e risoto de lagosta com abobrinha.

O valor por casal é R$ 290, mas grupos de quatro, seis ou oito pessoas têm descontos que variam entre 5% e 15%.

Serviço

Endereço: R. Marvin, 1060 - Parque Manibura

Valores: R$ 290 (casal), com desconto para grupos de casais

Reservas e mais informações: @brewstonepub

Cervejaria Turatti

Legenda: Menu especial estará disponível nas quatro filiais da Turatti Foto: Divulgação

Nas quatro filiais, a cervejaria oferece um menu exclusivo, com duas entradas, dois pratos principais e uma sobremesa para compartilhar. Para os pratos principais, os casais podem escolher entre risoto de camarão, salmão defumado com risoto verde, risoto de costelinha e prime rib suíno à calabresa.

Há opções de pacotes com uma garrafa de vinho (R$ 349,99) e sem (R$ 299,99). O couvert e a taxa de serviço não estão inclusos nos pacotes.

Serviço

Endereço: Turatti Varjota (R. Ana Bilhar, 1178 - Varjota), RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu), RioMar Kennedy (Av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy) e Turatti Cambeba (Av. Ministro José Américo, 1321 - loja 01 - Cambeba)

Horário: A partir das 18h

Valores: R$ 299,99 (casal / sem vinho) e R$ 349,99 (casal / com vinho)

Reservas e mais informações: @cervejariaturatti

Coco Bambu

Durante toda a noite, os restaurantes da rede oferecem um menu com delícias para compartilhar, como o Camarão Coco Brasil e a Lagosta Imperial, Há também opções de petiscos e sobremesas, como a Cocada de Forno.

Serviço

Endereço: Unidades na Beira Mar (av. Beira Mar, 3698), Aldeota (rua Carlos Vasconcelos, 996), Meireles (rua Canuto de Aguiar, 1317), Parque Manibura (rua República da Armênia) e nos shoppings Iguatemi Fortaleza e North Shopping Fortaleza

Mais informações: @cocobambuoficial

Colosso

Legenda: Restaurante Zoi faz parte do complexo Colosso Fortaleza Foto: Divulgação

No Dia dos Namorados, o Restaurante Zoi, localizado no Colosso Fortaleza, oferece o Jantar dos Namorados – um menu em três etapas com entrada, prato principal e sobremesa (R$ 169 por pessoa).

O menu especial conta com quatro opções de pratos principais: Filé ao roti de caju, Combinado de premium rolls, Cordeiro prensado com couscous marroquino e sagu e Dueto de peixe com mousseline de banana da terra.

Além do jantar especial, o restaurante terá promoções de vinhos, com rótulos com 30% de desconto. As vagas são limitadas e, por isso, as reservas devem ser feitas antecipadamente.

Serviço

Endereço: R. Hermenegildo de Sá Cavalcante, 90 - Edson Queiroz

Horário: 18h à 0h

Valores: R$ 169 por pessoa

Reservas e mais informações: (85) 98124-6185 / @zoi.restaurante

D'vinos Wine Store

Quem deseja degustar um bom vinho pode aproveitar o Jantar dos Dia dos Namorados da loja D'vinos, que conta com menu completo para duas pessoas e espumante Fausto Brut (R$ 349). Há três opções de pratos principais: filé Malbec, sirigado na crosta de rapadura e moquequinha de camarão.

Serviço

Endereço: Av. Senador Virgílio Távora, 665 - Meireles

Valores: R$ 349 (casal)

Mais informações: @lojadvinos

Doc Trattoria & Wine Bar

Legenda: Doc Trattoria, na Varjota, terá menu especial Foto: Divulgação

O Doc Trattoria & Wine Bar oferece aos clientes um menu especial, elaborado pelo chef Simone Brunelli e harmonizado pelo sommelier Marco Ferrari. A recomendação de prato principal do jantar de Dia dos Namorados é o Agnolotti Di Vitello Tartufati (massa fresca recheada com vitelo e molho funghi com creme de batata trufado).

Há duas opções de pacotes especiais: duas entradas, dois pratos principais e uma sobremesa (R$ 380 por casal) ou duas entradas, dois pratos, uma sobremesa e três taças (60ml) de vinho (R$ 480 por casal). Taxas de serviço e couvert não estão inclusos.

Serviço

Endereço: R. Ana Bilhar, 1173 - Varjota

Horário: A partir das 18h

Valores: A partir de R$ 380 (casal)

Reservas e mais informações: (85) 98104-8800 / @doctrattoriaewinebar

Hoots GastroPub

No Hoots, o evento Hoots in Love oferece duas opções de pacotes para jantar com entrada, prato principal e acompanhamentos. No menu John (R$ 259), o casal pode escolher uma entrada para compartilhar, dois pratos principais (entre filé com black rub, bombom de alcatra, cupim no pit e ribeye suíno), dois acompanhamentos e uma sobremesa para compartilhar.

Já no menu Yoko (R$ 349), também com uma entrada, dois pratos principais, dois acompanhamentos e uma sobremesa, há opções de cinco pratos principais: camarão na brasa, brisket, salmão grelhado, flat iron e filé com black rub. Haverá, ainda, promoção de vinhos, com rótulos selecionados a R$ 119.

O espaço também contará com apresentações musicais: Rayane Fortes, no Pub, e Back to Basic e Chris Almeida, no Garden.

Serviço

Endereço: Av. Des. Moreira, 125 - Meireles

Valores: R$ 259 (menu John) / R$ 349 (menu Yoko)

Reservas e mais informações: (85) 99105-5443 / @hootsgastropub

Mangue Azul Restaurante

Legenda: Lagosta grelhada no Josper, um dos pratos do menu assinado pela chef Fabiana Agostini Foto: Divulgação

No Mangue Azul, ambientação e serviços serão adaptados para a comemoração da data especial. Na chegada, cada casal receberá taças de espumante para brindar.

Durante toda a noite, fotógrafos irão capturar momentos especiais e os clientes poderão receber uma cópia impressa das fotos após alguns dias. Haverá, ainda, música ao vivo com Flavy Naama.

Serviço

Endereço: R. Professor Dias da Rocha, 987 - Aldeota

Horário: 19h às 23h30 (cozinha encerra 1h15 antes)

Reservas e mais informações: @mangueazulrestaurante

Moleskine Gastrobar

Legenda: Gastrobar terá dois menus especiais com preços distintos Foto: Divulgação

No Moleskine, dois menus exclusivos para a data foram elaborados, ambos com duas entradas, dois pratos principais e uma sobremesa para o casal. No menu Loft (R$ 330), é possível escolher entre os pratos principais filet mostarda com linguine, cordeiro prensado, linguine com camarão e shitake, risoto de filet ao funghi e salmão em crosta de maracujá.

Já no menu Sotão (R$ 390), os pratos são risoto de camarão, vitelo rouge, salmão brie, spaguetti Nero e filet au poivre. Nos dois ambientes, haverá música ao vivo, com Andressa Pine (Loft) e Esther Que Canta (Sotão). Taxa de serviço e couvert são cobrados por fora.

Serviço

Endereço: R. Professor Dias da Rocha, 578 - Meireles

Valores: R$ 330 (Loft) e R$ 390 (Sótão)

Reservas e mais informações: (85) 99105-5443

Cortile Ristorante, Ponza, Yoto e Babbi Osteria

Os restaurantes do Grupo OE terão opções de pacotes especiais que contemplam todos os gostos no dia 12 de julho. No Cortile Ristorante, no Ponza Frutos do Mar e no Yoto, o menu completo custa R$ 397 + taxa de serviço (casal). Já no Babbi Osteria, o combo custa R$ 347 + taxa de serviço (casal).

Serviço

Valores: R$ 397 + taxa (Yoto, Cortile e Ponza) / R$ 347 + taxa (Babbi Osteria)

Mais informações: @cortileristorante, @ponzafrutosdomar, @yotocozinhanikkei e @babbiosteria

Verdura Cozinha

Legenda: Menu do Verdura Cozinha é opção para quem quer jantar pertinho da praia Foto: Reprodução/Instagram

No Verdura, restaurante localizado na Vila Morena, um menu especial acompanhado da brisa da praia e à luz de velas espera os casais. O combo com entrada, prato principal, sobremesa e drink "dionisíaco" custa R$ 130 por pessoa. Há, ainda, a opção de escolher e pagar pelos itens individualmente.

São quatro opções de quatro pratos principais: risoto de cogus e berinjela defumada, risoto de cogus e lagosta, parpadelle com molho de pimentões assados e aligot com peixe assado.

Serviço

Endereço: R. Tremembés, 100 - loja 101 - Praia de Iracema

Valores: R$ 130 por pessoa

Reservas e mais informações: (85) 98168-3924 / @verduracozinha