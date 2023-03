No mês do teatro, confira 8 espetáculos e um festival de bonecos para assistir no Ceará

Março celebra o Dia Mundial do Teatro. A ocasião é uma ótima oportunidade para mergulhar nas recentes produções em cartaz nos palcos do Ceará. Da Capital ao interior, a arte cênica pede passagem com espetáculos voltados aos mais diversos públicos.

Com opções do infantil ao experimental, da crítica social ao humor, o universo teatral pede passagem com trabalhos autorais e únicos. Os espetáculos ampliam o debate acerca de temas urgentes da sociedade. Em cena, peças que falam da relação atual com o trabalho, a luta das mulheres, inclusão e perspectiva de combater preconceitos.

Diante de um mês tão importante para esta expressão cultural, selecionamos peças que cabem em todos os bolsos e desbravam os espaços que resistem em preservar o teatro no estado. Tem peça reconhecida internacionalmente e até musical com ares de Holywood.

E.L.A

Legenda: A artista se apoia em textos teóricos (como o livro O Corpo Impossível, da pesquisadora Eliane Robert Moraes) e na sua própria biografia para criar, em cena, um misto de depoimento e cenas performáticas Foto: Guto Muniz

No mês que o Cineteatro São Luiz comemora 65 anos, o tradicional equipamento cultural celebra a Mulher, o Teatro, o Circo e todas as possibilidades da Arte. No primeiro fim de semana de março, a multiartista Jéssica Teixeira traz o espetáculo que já circulou festivais internacionais e nacionais.

Dia 04/03 (sábado), às 19h. Ingressos online aqui e bilheteria do Cineteatro São Luiz por R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Circo dos K´Os: Os clássicos da palhaçaria

Legenda: Arte da palhaçaria em cartaz Foto: Divulgação

O trabalho do palhaço é considerado um dos mais antigos da humanidade. Esse personagem permeia o imaginário das pessoas, com seus números de malabarismos, mágicas ou palhaçarias. E disso o K´Os Coletivo entende com propriedade e apresentam “Os clássicos da palhaçaria” no palco do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB).

Dia 4/03 (sábado), às 15h. Palco- CCBNB Fortaleza (Rua Conde d'Eu, 560, Centro). Gratuito.

Gratiluz, a Tragédia (baseado em absurdos reais)

Legenda: Em cena, as adversidades no cotidiano do trabalho Foto: Divulgação

Espaço cênico e cultural de destaque em Fortaleza, a Casa da Esquina recebe o espetáculo "Gratiluz, a Tragédia (baseado em absurdos reais)". Acompanhamos a história de Graça, Lúcia e Neo, colaboradores da empresa de telemarketing Gratiluz. Apesar dos empregos estáveis, eles enfrentam desafios que vão além de vender produtos. A peça traz um alerta sobre como muitas vezes a pressão de um ambiente de trabalho moderno pode levar à exaustão.

Todos os sábados e domingos de março, às 19h. Casa da Esquina (Rua João Lôbo Filho, 62, Fátima). Ingressos online aqui. R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

O Operário em Construção

Legenda: Grupo Alumiar Cenas e Cirandas usa o canteiro de obras e o trabalho operário como paralelos metafóricos Foto: Divulgação

Livremente inspirado no poema social de Vinícius de Moraes, o Grupo Alumiar Cenas e Cirandas propõe transpor os limites entre linguagens artísticas, construindo com canto, dança, atuação e percussão alternativa, a partir de objetos comuns presentes em um canteiro de obras, o fazer teatral, enriquecendo a interação cênica com a plateia que será estimulada a agir antes e após, transformando a realidade que cerca e afeta.

Dias 04, 11, 18 e 25/03, às 20h, no Teatro Dragão do Mar (Rua. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema). Ingressos online aqui. R$ 15,00 (meia) / R$ 30,00 (Inteira) / R$ 20,00 + 1kg de alimento não perecível.

Festival de Teatro de Bonecos RioMar

Legenda: Temporada de teatro para os pequenos Foto: Divulgação

Com 18 peças infantis, a mostra fortalece a magia e a fantasia da encenação com marionetes e será realizada a partir deste sábado (4) e segue até 2 de abril. Os grupos artísticos da cidade que integram a programação são: Cia. Epidemia de Bonecos, Cia Os Tecelões, Coletivo Miúdo, Grupo Blitz, Grupo Bricoleiros, Grupo Calu Maravilha, Grupo Hiperativo, K'OS Coletivo, LoboLaLoba Produções e Parafuso de Teatro.

Sábados e domingos, com espetáculos às 16h e 18h. Praça de Eventos do Piso L1 do RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Gratuito.

Touro [Bull]

Legenda: Espetáculo da Companhia de Brincantes Vatá Foto: Marcelo Paes

Espetáculo aborda o tema da ancestralidade feminina a partir do ponto de vista da cultura caririense. A partir das memórias da dançarina e coreógrafa Valéria Pinheiro, que nasceu e se criou em Juazeiro do Norte, reconstruímos alguns dos arquétipos do imaginário nordestino em formato de uma sinfonia de sapateado, sapateios

identitários brasileiros.

Temporada Touro [Bull] no Sesc Juazeiro do Norte. Teatro Patativa do Assaré no Sesc Juazeiro do Norte (Rua da Matriz, 227, Centro - Juazeiro do Norte). R$ 20,00 inteira e R$ 10,00 meia entrada + 1kg de alimento não perecível que deverá ser entregue no dia da apresentação

Dia 23 de março, às 19h, no Centro Cultural Banco do Nordeste em Fortaleza (Rua Conde d'Eu, 560, Centro). Gratuito.

AQUELAS – uma dieta para caber no mundo

Legenda: "AQUELAS – uma dieta para caber no mundo" tem direção de Murilo Ramos Foto: Divulgação

No palco, as atrizes Juliana Veras e Monique Cardoso remontam a história de Maria de Bil, santa popular da cidade de Várzea Alegre, no Ceará, assassinada em 1926 pelo seu “companheiro”, que foi transformada em mártir e até hoje é ícone de devoção do povo da região.

Dia 3 (sexta-feira), às 19h, na Escola Socorro Gouveia (Rua Francisco Duarte, 227, São Gonçalo do Amarante). Gratuito.

Dia 24/03 (sexta-feira), às 19h30, no Centro Cultural Bom Jardim (Rua 3 Corações, 400, Granja Lisboa). Gratuito.

As Despeitadas

Legenda: Denis Lacerda (Deydianne Piaf) e Jardeson Cavalcante (Titela) Foto: Divulgação

Acompanhe de perto a maior arenga de todos os tempos, a maior intriga que já se viu! "As Despeitadas" estão chegando com uma temporada novinha e cheia de rivalidade. A peça reúne dois grandes nomes do humor cearense na atualidade: Denis Lacerda (Deydianne Piaf) e Jardeson Cavalcante (Titela), com participação de Fábio Nobre, em um espetáculo de humor totalmente original, uma farra e uma farsa sobre as hipocrisias e obsessões nossas de cada dia que promete boas gargalhadas.

Sexta-feira (19h), sábado (20h) e domingo (17h). Theatro José de Alencar - Espaço: Teatro Morro do Ouro (Rua Liberato Barroso,525, Centro). Ingressos online aqui. R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

A Cor Púrpura

Legenda: A trajetória e luta de Celie (Amanda Vicente) contra as adversidades impostas pela vida a uma mulher negra, na Geórgia Foto: Divulgação

Com um elenco em sua maioria escolhido por meio de testes, o musical apresenta a trajetória e luta de Celie (Amanda Vicente) contra as adversidades impostas pela vida a uma mulher negra, na Geórgia, no decorrer da primeira metade do século XX. O espetáculo tem direção de Tadeu Aguiar e versão brasileira de Artur Xexéo.

O livro A Cor Púrpura foi lançado em 1982. A autora, Alice Walker, foi a primeira escritora negra a ganhar o Pulitzer. A obra continua atual ao retratar relações humanas, de amor, poder, ódio, em um mundo pontuado por estruturais diferenças econômicas, sociais, étnicas e de gênero. Com direção de Steven Spielberg, a obra foi adaptada para o cinema em 1985, recebendo 11 indicações ao Oscar.

De 16 a 19 de Março (quinta a sábado às 20h, sábado às 16h e domingo às 18h). Ingressos online aqui.

Entrada: Plateia Inferior 1 - R$ 160,00 (inteira) e R$ 80,00 (meia entrada) | Plateia Inferior 2 - R$ 140,00 (inteira) e R$ 70,00 (meia entrada) | Plateia Superior 1 - R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia entrada) | Plateia Superior 2 - R$ 75,00 (inteira) e R$ 37,50 (meia entrada).