Mostra Brasileira de Teatro Transcendental inicia 19ª edição no Ceará; confira espetáculos

Se você está em buca de mensagens humanistas, de fé, amor e esperança, reserve na agenda um tempo para assistir os espetáculos da 19ª Mostra Brasileira de Teatro Transcendental, com início nesta quinta-feira (4). O evento segue em Fortaleza até o próximo domingo (7), no Teatro Rio Mar, com uma programação social, sem fins lucrativos. E entre os dias 8 e 18 de novembro, é a vez de dez cidades do interior cearense receberem a mostra itinerante.

A organização sugere que os ingressos da Capital sejam trocados por dois ou mais quilos de alimentos não-perecíveis, que serão doados para instituições beneficentes. As trocas podem ser efetuadas em quatro pontos em Fortaleza: nos shoppings Riomar Fortaleza, Riomar Kennedy, Aldeota e no GEPE - Água Fria.

Em todas as edições anteriores da mostra, foram arrecadadas mais de 164,3 toneladas de alimentos e 107 entidades sociais foram beneficiadas. Associação Peter Pan, Instituto da Primeira Infância - Iprede, Escola de Dança e Integração Social para a Criança - Edisca, Lar Amigos de Jesus e Toca de Assis são algumas delas.

Programação

Entre os espetáculos selecionados pela Associação Estação da Luz, responsável pela realização anual da Mostra, há em comum o foco na espiritualidade. São eles:

04/11, 20h: "Allan Kardec - Um Olhar Para A Eternidade", da Cia. do Além, do Rio de Janeiro;

05/11, 20h: "O cego e o louco", da Lunática Companhia de Teatro, do Rio de Janeiro;

06/11, 16h: "Um Amor Astronômico", peça infantil de Érica Cardoso, do Ceará;

06/11, 20h: "O Pecado de Jó", da Comédia Cearense;

07/11, 20h: "Diálogos de Luz - Bezerra De Menezes & Emmanuel", da Rama Kriya, de São Paulo;

Já a peça "Que Espírito É Esse?", da Pérola Produções, do Rio de Janeiro, foi a selecionada para apresentação na mostra itinerante, em 10 cidades do interior do estado: Alto Santo, Flores/Russas, Pentecoste, Quixeramobim, Quixadá, Viçosa do Ceará, Guaramiranga, Guaiúba, Eusébio e São Gonçalo do Amarante. Horários e locais podem ser conferidos no site do evento mais próximo da data.

Serviço:

19ª Mostra Brasileira de Teatro Transcendental

Período: De 4 a 7 de novembro, em Fortaleza, e de 8 a 18 de novembro, itinerante.

Local:Teatro RioMar Fortaleza e em 10 cidades do interior do estado

Entrada: Sugestão de troca de 2 kg de alimentos não-perecíveis em Fortaleza. Acesso livre na mostra itinerante

Pontos de Troca: Rio Mar Fortaleza, Rio Mar Kennedy, Shopping Aldeota e GEPE - Água Fria

Mais informações no site da Mostra