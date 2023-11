Morre Shane Macgowah, vocalista do The Pogues, aos 65 anos

Morreu, na manhã desta quinta-feira (30) o vocalista da banda irlandesa The Pogues, Shane MacGowan, aos 65 anos. A informação foi confirmada pela esposa do músico, Victoria Mary Clarke, pelas redes sociais.

"Shane sempre será a luz que eu mantenho diante de mim. Sou abençoada além das palavras por tê-lo conhecido e por tê-lo amado e por ter sido tão infinita e incondicionalmente amada por ele e por ter tido tantos anos de vida e amor e alegria e diversão e risos e tantas aventuras", escreveu Victoria, no Instagram.

MacGowan foi hospitalizado no fim do ano passado com encefalite viral, quadro que lhe causava um inchaço cerebral, conforme informação do jornal O Globo.

Desde então, ele esteve internado em terapia intensiva para tratar da doença. Recentemente, um post de Victoria sobre a condição do marido causou choque nas redes sociais devido à aparência do cantor. Na legenda, ela pedia “amor e orações” por MacGowan.

Veja também

Problemas com álcool

Shane MacGowan nasceu em Pembury, na Inglaterra, mas passou parte da infância em Tipperary, na Irlanda. De volta à Inglaterra, viveu com a família em Brighton e em Londres.

Em 1982, formou a The Pogues com Jem Finer e Spider Stacy. O vocalista teve diversos problemas com álcool e drogas ao longo da carreira e chegou a ser expulso da banda no início dos anos 1990. O grupo voltou a se reunir em 2001, fazendo shows esporádicos até 2014.