Filho de Cristiano, da dupla com Zé Neto, recebe alta hospitalar após cirurgia no coração

O pequeno Miguel, filho caçula do cantor Cristiano, recebeu alta após passar por uma cirurgia cardíaca. O sertanejo, integrante da dupla com Zé Neto, apareceu ao lado da esposa e mãe da criança, Paula Vaccari, para contar que pequeno foi liberado do hospital no último dia 26. Os dois agradeceram as mensagens de carinho direcionadas ao filho.

"Eu não tenho como agradecer as orações de vocês e o carinho por minha família, o amor de vocês chegou ao Miguel e podem ter certeza, fortaleceu ainda mais ele", afirmou o cantor. Cristiano e Paula também são pais de Pietra, de 6 anos, e Cristiano, de 3 anos.

Enquanto isso, Paula aproveitou para citar as graças divinas e celebrar a concretização das orações relacionadas à saúde do filho.

"Meu Deus de promessas, Meu Deus de milagres, eu só sei dar graças e louvores a todo momento. Tudo eu entreguei a Ele, confiei, orei sem cessar e esperei o tempo Dele e o nosso milagre está aqui, após seis dias de cirurgia, recebemos alta para casa", escreveu ela.

Doença congênita

A cirurgia de Miguel foi informada aos pais ainda durante a gestação. O bebê foi diagnosticado com Tetralogia de Fallot, e uma intervenção cirúrgica seria necessária aos cinco meses de vida.

A doença congênita atinge um a cada 3,6 mil recém-nascidos e é caracterizada por má-formação no músculo cardíaco, aorta e valva pulmonar.