Filho de Cristiano, da dupla com Zé Neto, passa por cirurgia no coração

Conforme a assessoria de imprensa do cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, o filho caçula do artista, Miguel, de apenas 5 meses, passará uma cirurgia delicada no coração e que já estava prevista desde seu nascimento. O bebê convive com uma delicada condição chamada Tetralogia de Fallot.

Veja também

Nesta segunda-feira (20), o músico publicou no Instagram uma foto do pequeno no hospital. Na legenda, ele escreveu: “Hoje lute por você, filho, e para o resto da minha vida, seu pai vai lutar por você”.

Em poucas horas de postagem, Cristiano recebeu dezenas de mensagens de apoio. “Já deu tudo certo”, escreveu Mari Belém. “Deus é lindo. Ele honra a gente”, publicou a ex-BBB Fernanda Keulla. “Em nome de Jesus, já deu tudo certo, meu irmão”, publicou o cantor Fabiano Menotti.

Recentemente, Cristiano falou da condição do filho. “Nosso filho, desde a barriga da sua mamãe, foi diagnosticado com Tetralogia de Fallot. Aquilo foi um choque, me perdi completamente, o medo dominou meu corpo, mente e alma, pensar na possibilidade de perder meu filho. Chorei muitas noites sozinho, só eu e Deus. Eu tinha que ser forte e estar forte e passar segurança a minha esposa, minha família, mas sabe de onde veio tanta força? Deus”, disse ele na ocasião.

Miguel é filho do cantor e Paula Vaccari. Eles têm outros dois filhos: Pietra e Cristiano.