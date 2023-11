Simone e Simaria se reencontram no casamento do irmão; assista

As cantoras Simone e Simaria foram vistas juntas durante o casamento do irmão, nessa quarta-feira (29). As sertanejas — separadas como dupla há mais de um ano — foram madrinhas da cerimônia de Caio Mendes e Mayara Cardoso.

Desde o fim da dupla nos palcos, as coleguinhas foram vistas pouquíssimas vezes juntas. No entanto, as duas acabaram se reunindo pelo casório do irmão.

Assista:

Em vídeos divulgados por convidados do casamento é possível vê-las bem próximas, falando com os filhos, mas elas não aparecem conversando. Além disso, elas posaram lado a lado na foto da família. A cerimônia ocorreu ao ar livre e contou com uma grande festa na sequência.

Enquanto Simone Mendes já se estabeleceu no mercado da música com diferentes premiações, Simaria segue sem revelar se irá retornar ou não aos palcos.

Simone mendes grava DVD no Ceará em dezembro

Após o sucesso do projeto "Cintilante", o primeiro em carreira solo, Simone Mendes se prepara ao segundo DVD da nova fase musical.

A sertaneja grava no dia 16 de dezembro o projeto audiovisual "Cantando Sua História", em Fortaleza, no espaço de eventos do Colosso.