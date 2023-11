Equipe de Naiara Azevedo se manifesta sobre cantora ter sido agredida

A cantora Naiara Azevedo foi até uma unidade policial de Goiânia (GO) e prestou queixa por agressão física, na madrugada desta quinta-feira (30). A reportagem do portal Leo Dias recebeu a informação momentos após a sertaneja deixar a central de flagrantes 24 horas da cidade e confirmou a informação com agentes que atenderam a artista.

Inicialmente havia sido divulgado que um suposto namorado da sertaneja seria o responsável pela agressão contra ela.

O colunista não revelou quem seria o agressor, e a produção da artista informou que nenhum outro fato sobre o ocorrido poderia ser esclarecido pela equipe.

Segredo de Justiça

Em nota enviada ao site de celebridades, a equipe da cantora se limitou a dizer que Naiara não possui namorado e que o caso corre em segredo de Justiça.

Até a publicação desta matéria, a cantora Naiara Azevedo não fez nenhuma declaração ou revelou a identidade da pessoa que praticou agressão contra ela.