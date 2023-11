MC Daniel deve depor em audiência por suposta agressão a fã adolescente

MC Daniel, de 35 anos, foi intimado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) a prestar esclarecimentos em um processo movido por um fã adolescente, que pede uma indenização de R$ 91.140,00 por danos morais, ao alegar ter sido agredido em um show do cantor. Daniel deverá depor em uma audiência virtual de conciliação nesta quarta-feira (29).

A ação judicial corre na 2ª Vara Cível do Fórum de Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo, desde março deste ano contra Daniel e a Lyons Produções, empresa responsável por sua carreira. O fã, de 17 anos, alega que foi a um show do funkeiro em setembro de 2022, e lá teria sido agredido por seguranças após tentar subir no palco para tirar uma foto com o ídolo.

Confusão filmada

De acordo com o jovem, ele ainda tentou apenas falar com Daniel, mas os funcionários do artista retomaram as agressões, sendo inclusive incentivados pelo próprio funkeiro, que teria feito chacota da situação.

MC Daniel teria ainda incentivado os outros fãs na plateia a filmar o momento. O funkeiro expôs também o rosto do jovem em suas redes sociais, acusando-o de estar "em busca de confusão".

Alguns dias antes de receber a intimação da Justiça, o cantor de fato compartilhou com seus seguidores um vídeo onde dizia: "Esse moleque aí é um put* de um mongol. Foi pro show bêbado, noia, drogadão, tentou me puxar, saí fora… Os caras, os fãs, deram um cacete nele".

Daniel também afirmou, na época, que o adolescente chegou a ir ao hotel. "Achei que ele estivesse armado e falei: 'Deixa ele encostar para trocar umas ideias'. Encostei e vi que ele não tava. Falei: 'Por que você fez isso?'. Tenho os vídeos de tudo. Nem bati nele, não fiz nada. Faz tanto tempo que não faço esse tipo de coisa, que parei de ser um bad boy", afirmou Daniel, na época.