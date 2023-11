Léo, filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, encanta a web em fotos com o Papai Noel

Esbanjando simpatia e fofurice, o pequeno Léo, 3 anos, filho de Murilo Huff com a cantora sertaneja Marília Mendonça, foi clicado ao lado do Papai Noel. O papai coruja compartilhou a foto, nesta terça-feira (28), em seu perfil no Instagram. Na ocasião registrada, o artista também passeou de trenzinho com o menino. Ambos estão visivelmente felizes nas imagens.

Sempre que Léo surge, os eternos fãs da sertaneja, que morreu em um acidente de avião em novembro de 2021, se derretem e fazem comentários em homenagem a ela. Nesse caso, aconteceu o mesmo. "O Reizinho a cada dia que passa tá mais a cara da Rainha Marília Mendonça", disse um seguidor.

"O Léo é a Marília todinha. Gente, como pode, é Deus mesmo, coisa linda", escreveu outra pessoa. “Todo a mamãe dele”, defendeu mais um. Ao mesmo tempo, os internautas elogiaram a dedicação do papai Huff. "Eu amo a sua versão pai do Léo", declarou um fã. "Vc, como pai, deixa meu coração quentinho", afirmou mais um. "A frase o “Seu colo é o meu abrigo “ nunca fez tanto sentindo @murilohuff", ressaltou outro.

Marília Mendonça e Murilo Huff terminaram o relacionamento em setembro de 2021, cerca de dois meses antes da morte da artista. Atualmente, o sertanejo divide com a família da eterna Rainha da Sofrência os cuidados com o filho.