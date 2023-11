Saiba o que é funk MTG, gênero musical que surpreendeu ouvintes do Spotify em retrospectiva

O funk MTG, termo em alta nas redes sociais após retrospectiva do Spotify, é considerado um subgênero do funk carioca que se apropria de elementos dos diferentes estilos musicais brasileiros. Como inspiração, há batidas do funk carioca, hip-hop, trap e plug.

A sigla "MTG" faz referência a "montagens", reforçando a perspectiva "frankensteiniana" da construção das músicas.

Dentre um dos nomes mais conhecidos, está MC Ryan SP, que ficou entre um dos artistas mais ouvidos no Brasil em 2023.

Veja também

Quais são as músicas do Funk MTG?

Na playlist do Spotify, há músicas como "Se Tu Gamar Eu só Lamento", do DJ 2K Do Taquaril, "Moreno Jogado", do DJ Renner, e canções de outros funkeiros, incluindo: