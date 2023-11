Orochi nega ter traído ex em meio à confusão entre mãe e ex-sogra; entenda

O rapper Orochi, 24, se envolveu em uma grande polêmica com a ex-namorada, a ex-sogra, a mãe e a madrasta. Ele negou, na quarta-feira (29), que tenha traído Lara Jucá e chegou a postar o print da conversa com a garota que o acusou de traição. Ele falou também que a família não deveria se envolver no assunto do ex-casal.

"Ninguém tem que se meter. Relacionamento é a dois... Vocês estão falando que não fui homem, que fui moleque. Eu só tomei a decisão de terminar meu relacionamento. Só Deus sabe o que a gente passa dentro de casa e por que tomamos nossas decisões... eu amo a mina e quero vê-la bem. Só vim aqui falar que terminei porque vocês mesmo da internet, tóxicos, cambada de mal amados, estavam falando que traí", rebateu o rapper.

O conflito começou quando Orochi foi alvo de um suposto vídeo de uma conversa entre ele e outra mulher, que ele afirma ter se tratado de uma edição e até ter conversado com Lara sobre o assunto.

"Ninguém chega com um argumento plausível, uma coisa concreta. Vocês ficam acreditando em tudo que falam", declarou o cantor.

Por fim, ele falou da própria trajetória na música e reclamou da forma como o público utiliza as redes sociais.

"Minha família tá confundindo a p* toda, tá se esquecendo do fardo que eu carrego, tirei a família da m* quando eu tinha 17 anos de idade e saí de casa prometendo voltar pra casa com a melhoria... bagulho tá refletindo em mim erradão... Eu sou certo pelo certo, se eu pudesse tirar celular de muita gente eu tirava, e f*...”, finalizou o rapper.

Briga entre mãe de Orochi e ex-sogra

Legenda: Mães se envolveram em conflito em rede social Foto: Reprodução/TikTok/Instagram

Após conflito entre Lara Jucá e Orochi, as mães do ex-casal repercutirem o fim do relacionamento dos filhos. Tudo começou após o pronunciamento da influenciadora que afirmou que o cantor teria uma “vida rasa”.

Indignada, a mãe de Orochi decidiu comprar a briga pelo filho e postou uma série de vídeos falando sobre a confusão.

Eliane de Sousa Mãe de Orochi Que tendência que você tá lançando mona? Acorda! Quem lança tendência é meu filho, você só pega carona. Você devia era ter vergonha de tá dentro do carro que o cara te deu, tirando onda e fazendo piadinha, e essas 'marmitinhas' de bandido que vocês anda, que todo mundo sabe e conhece, pior ainda, não deveriam nem mostra a cara, gozando com o pau dos outros, isso sim é o que vocês sabem fazer

A mãe de Lara Jucá não deixou por menos e se pronunciou nas redes sociais: “Olha gente, eu vou quebrar meu silêncio aqui porque eu tô impactada com o nível baixo de exposição e de confusão que está sendo gerado com o nome da minha filha. Eu não tenho muito tempo para perder com essa fofocada. É lamentável ver como as pessoas investem nisso, como as pessoas precisam de mídia, como as pessoas querem aparecer jogando a culpa no outro”.

Ainda em vídeo, a mãe da influenciadora falou sobre o patrimônio da filha. “E eu acho o seguinte, as pessoas estão falando de carro, mas a Lara nunca precisou de presente de ninguém, de dinheiro de ninguém. A Lara tem dinheiro para comprar o que ela quiser, tem uma família por trás, que tá sempre aqui do lado dela. A Lara foi criada com valores, com respeito ao próximo e é um absurdo, uma mãe falar da minha filha assim”.